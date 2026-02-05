Capturan a motorista acusado de abusos contra niña

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía detuvo ayer a un individuo por suponerlo responsable de abusar sexualmente de una niña de nueve años.

El hombre de oficio motorista, fue identificado como Cándido Enríquez Larreinaga, de 65 años de edad, quien de acuerdo con el reporte de las autoridades, fue requerido minutos después de que supuestamente cometiera la agresión contra la víctima, según la denuncia interpuesta por su tía.