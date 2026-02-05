  1. Inicio
Capturan a motorista acusado de abusos contra niña

Al detenido se le supone responsable del delito de violación especial agravada

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 06:37
San Pedro Sula, Honduras.- La Policía detuvo ayer a un individuo por suponerlo responsable de abusar sexualmente de una niña de nueve años.

El hombre de oficio motorista, fue identificado como Cándido Enríquez Larreinaga, de 65 años de edad, quien de acuerdo con el reporte de las autoridades, fue requerido minutos después de que supuestamente cometiera la agresión contra la víctima, según la denuncia interpuesta por su tía.

El informe indica que el detenido, acusado del delito de violación especial agravada y originario de San Francisco de Yojoa fue enviado ante la Fiscalía para el debido proceso judicial.

Se informó que la familia trasladó a la niña a un centro asistencial para recibir atención médica y que a ese lugar llegó personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para conocer el hecho.

