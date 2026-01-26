Colisión entre autobús y camión deja varios heridos en la carretera CA-5

Comayagua, Honduras.– Tres personas resultaron gravemente heridas este lunes 26 de enero luego de que un autobús de transporte interurbano y un camión colisionaran en la carretera CA-5 Norte.

De acuerdo con información preliminar, el camión —propiedad de una ferretería— habría perdido el control e impactado violentamente contra la parte trasera del autobús.

Según versiones iniciales, el autobús transportaba a varios pasajeros que se movilizaban desde Siguatepeque con destino a Tegucigalpa.