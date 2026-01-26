  1. Inicio
Colisión entre autobús y camión deja varios heridos en la carretera CA-5

Al menos tres personas resultaron heridas luego de que un camión impactara con la parte trasera de una unidad de transporte interurbano en la carretera CA-5

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 16:11
Colisión entre autobús y camión deja varios heridos en la carretera CA-5

Según versiones iniciales, el autobús transportaba a varios pasajeros que se movilizaban desde Siguatepeque con destino a Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Honduras.– Tres personas resultaron gravemente heridas este lunes 26 de enero luego de que un autobús de transporte interurbano y un camión colisionaran en la carretera CA-5 Norte.

De acuerdo con información preliminar, el camión —propiedad de una ferretería— habría perdido el control e impactado violentamente contra la parte trasera del autobús.

Según versiones iniciales, el autobús transportaba a varios pasajeros que se movilizaban desde Siguatepeque con destino a Tegucigalpa.

Personal de emergencia del COVI-Honduras y del Cuerpo de Bomberos se desplazó hasta el lugar del accidente para auxiliar a las personas lesionadas.

Tras brindarles los primeros auxilios en el sitio, los heridos fueron trasladados al Hospital Santa Teresa de Comayagua, donde permanecen bajo atención médica.

Asimismo, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la escena para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades del hecho.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas heridas; no obstante, las autoridades informaron que trabajan en su identificación y en la notificación a sus familiares.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

