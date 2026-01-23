Así permanece en el fondo del mar el avión siniestrado hace casi un año en Roatán

Tegucigalpa, Honduras.- Sumergido en el silencio del Caribe hondureño, el avión Jetstream 32 de la aerolínea Lanhsa permanece a unos 30 metros de profundidad frente a las costas de Roatán. A casi un año del accidente que sacudió y conmocionó al país, buzos hondureños lograron documentar el estado actual de la aeronave, cuyas imágenes están en poder de EL HERALDO. Las fotografías muestran un fuselaje cubierto por sedimentos marinos, con la estructura metálica deteriorada por el paso del tiempo y la acción del mar. El avión yace invertido, con las llantas hacia arriba, una posición que evidencia la violencia del impacto tras la caída.

El siniestro ocurrió la tarde del 17 de marzo, minutos después de que la aeronave despegara del aeropuerto Juan Manuel Gálvez, en Islas de la Bahía. El vuelo tenía como destino La Ceiba, Atlántida, pero perdió altura pocos segundos después del despegue y cayó al mar desde una altura aproximada de 10 metros. En el accidente murieron 14 personas: 12 pasajeros y los dos pilotos, Luis Araya y Francisco Lagos. Entre las víctimas se encontraba Aurelio Martínez, reconocido exponente de la música garífuna hondureña. También fallecieron Carlos Edwin Mejía; su compañera de hogar, Alba Rosa Acosta; sus hijas Karla Abigail Mejía y Kimberly Nicol Mejía; así como Seida Torres, Andrea Flórez, Angie Flores, Yeimi Duarte y Nidia Miranda Benítez. Cinco personas sobrevivieron a la tragedia, convirtiéndose en los únicos testigos directos de la caída de la aeronave. A pesar de la magnitud del hecho, las causas que provocaron el accidente aún no han sido esclarecidas de forma concluyente.

Informe que se quedó preliminar

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) emitió el 21 de abril un informe preliminar en el que se indicó que el avión habría presentado desperfectos mecánicos. Sin embargo, el documento no detalló las causas específicas del siniestro. Ante la falta de avances en la recuperación de evidencia clave, las familias de las víctimas decidieron actuar por su cuenta. Andrés Pereira, abogado del bufete DJC Law, con sede en Texas, Estados Unidos, y apoderado legal de los familiares, confirmó a EL HERALDO que optaron por impulsar directamente la extracción de restos del avión, al considerar insuficiente la respuesta de las autoridades. La firma legal interpuso una demanda a solicitud de las familias afectadas, argumentando el escaso acompañamiento brindado por la aerolínea. El proceso judicial depende, en gran medida, de los resultados técnicos que se obtengan en Honduras.

