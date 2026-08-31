Colisión entre dos motocicletas deja una persona muerta en carretera a Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Un fuerte encontronazo entre dos motocicletas, dejó como saldo fatal la muerte de un motociclista y un segundo con lesiones graves, en la carretera que comunica la capital de la República con el departamento de Olancho. El accidente vial ocurrió alrededor de las 9:55 de la mañana de este lunes -31 de agosto- en el kilómetro cinco de la carretera RN-15, a la altura de la comunidad de El Guanábano, jurisdicción del Distrito Central (DC). El fallecido fue identificado como Elmer Yobani Valle Valle, de 57 años de edad, residente en la misma zona, muy cerca de dónde se registró el incidente.

Las dos motocicletas, tanto la que conducía don Elmer Valle, como la manejada por la otra persona -un joven, de quién no se supo su nombre al momento del suceso- chocaron de forma frontal, en el carril que conduce hacia Olancho. Del fuerte impacto, ambos motociclistas salieron despedidos de sus vehículos de dos ruedas, cayendo violentamente sobre el pavimento. Don Elmer Yobani falleció casi al instante, mientras que, el joven que conducía una moto color negro, salió herido de gravedad, y fue llevado a un centro hospitalario de esta ciudad.

Proceso investigativo

Al sitio del accidente llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), para levantar el parte policial sobre lo ocurrido, y deducir responsabilidades para cualquiera de las partes o protagonistas.