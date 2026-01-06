Capturan a pareja que trabaja en el IHSS acusada de vender constancias médicas

Talanga, Honduras.- Una pareja que trabaja en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fue capturada este martes -5 de enero- por presuntamente vender constancias médicas.
Los detenidos fueron identificados como Francklin Noé Santos López y Brenda Judith Banegas Lagos, quienes sostienen una relación sentimental.
De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) la pareja está acusada de 10 y tres delitos relacionados con el uso de documentos privados falsos en concurso real.
Autoridades del IHSS de Tegucigalpa, interpusieron la denuncia en enero de 2025, es decir, hace un año. Aparentemente, en varias ocasiones presentaron incapacidades médicas con irregularidades, provenientes de una clínica privada.
Según las investigaciones iniciales, los sospechosos tenían incapacidades médicas extendidas por una clínica con la firma y sello de varios médicos que no tenían conocimiento de lo sucedido.
Además, se confirmó que los médicos que supuestamente habían firmado las incapacidades, no laboraban para la clínica involucrada.
Las autoridades sometieron los escritos a una pericia de documentoscopia forense que confirmó que las firmas de las constancias médicas estaban falsificadas.
Los sospechosos serán sometidos al proceso legal correspondiente para determinar su responsabilidad en el caso.