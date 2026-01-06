Capturan a pareja que trabaja en el IHSS acusada de vender constancias médicas

Talanga, Honduras.- Una pareja que trabaja en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fue capturada este martes -5 de enero- por presuntamente vender constancias médicas.

Los detenidos fueron identificados como Francklin Noé Santos López y Brenda Judith Banegas Lagos, quienes sostienen una relación sentimental.

De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) la pareja está acusada de 10 y tres delitos relacionados con el uso de documentos privados falsos en concurso real.