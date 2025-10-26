Capturan a padre e hijo acusados de asesinato en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un padre y su hijo fueron capturados tras ser acusados de asesinato en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.

La detención se efectuó específicamente en la aldea La Rosa, municipio de San Luis, lugar en el que residían los sospechosos.

Los imputados tenían una orden de captura en su contra desde 2022, año en que ocurrió el delito por el cual se les acusa.