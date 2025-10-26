Capturan a padre e hijo acusados de asesinato en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un padre y su hijo fueron capturados tras ser acusados de asesinato en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.
La detención se efectuó específicamente en la aldea La Rosa, municipio de San Luis, lugar en el que residían los sospechosos.
Los imputados tenían una orden de captura en su contra desde 2022, año en que ocurrió el delito por el cual se les acusa.
De acuerdo con el informe preliminar, ambos hombres le habrían arrebatado la vida al ciudadano Rodolfo Chacón, quien residía en el departamento de Copán.
El hecho violento ocurrió el 15 de diciembre de 2022 en el municipio de Santa Rita, Copán, es decir, hace más de tres años.
Desde entonces, las autoridades habían estado en busca del paradero de los sospechosos sin tener ningún éxito.
No fue hasta este domingo –26 de octubre– que las autoridades policiales lograron localizar a los dos hombres y hacer efectiva su captura.
De momento, tanto el padre como el hijo se mantienen bajo custodia de las autoridades, a la espera de iniciar su proceso de investigación y determinar su inocencia o culpabilidad en el caso.