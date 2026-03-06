Capturan a alias “Supremo” con droga y municiones en Atlántida

Tegucigalpa, Honduras.- Un individuo señalado como presunto integrante de la banda criminal “Los Galeanos” fue capturado durante una operación policial en el sector de Jutiapa.
El detenido, conocido con el alias de “Supremo”, estaría vinculado a actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas, además del porte de municiones de uso prohibido, según informaron las autoridades.
Durante el operativo, los agentes lograron decomisar 24 bolsitas con supuesta marihuana, así como proyectiles calibre 5.56 milímetros y para fusil AK-47.
Asimismo, en el lugar se incautaron varios teléfonos celulares y dinero en efectivo, evidencias que serán incorporadas al proceso judicial en contra del sospechoso.
Las acciones fueron ejecutadas por equipos de seguridad como parte de los operativos orientados a combatir las estructuras criminales que operan en el litoral atlántico del país.
Tras su captura, el imputado fue remitido a los juzgados competentes en la ciudad de La Ceiba para enfrentar cargos por posesión ilícita de drogas con fines de tráfico y porte ilegal de municiones de uso prohibido.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el detenido mantiene vínculos con otros miembros de la estructura criminal “Los Galeanos”.