Capturan a alias “Supremo” con droga y municiones en Atlántida

Tegucigalpa, Honduras.- Un individuo señalado como presunto integrante de la banda criminal “Los Galeanos” fue capturado durante una operación policial en el sector de Jutiapa.

El detenido, conocido con el alias de “Supremo”, estaría vinculado a actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas, además del porte de municiones de uso prohibido, según informaron las autoridades.

Durante el operativo, los agentes lograron decomisar 24 bolsitas con supuesta marihuana, así como proyectiles calibre 5.56 milímetros y para fusil AK-47.