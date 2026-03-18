Cae miembro de "La Rumba" que tenía atemorizados a transportistas en Choloma

Choloma, Honduras.- Un presunto pandillero, con amplio historial delictivo, fue capturado por detectives de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras varios meses de investigaciones.

Se trata de Otilio Eleroy Peña Ortiz, de 49 años de edad, conocido en el mundo de las maras con el seudónimo de "Leroy". Según lo detallado por la Dipampco, Otilio Peña es un veterano extorsionador, miembro de la estructura criminal denominada "La Rumba", que opera en el norte del país.

El expediente investigativo señala que es miembro activo de la banda, quien tiene aproximadamente nueve años de pertenecer esa organización, siendo el encargado de los cobros de extorsión en el municipio de Choloma, Cortés.