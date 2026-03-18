Cae miembro de "La Rumba" que tenía atemorizados a transportistas en Choloma

Choloma, Honduras.- Un presunto pandillero, con amplio historial delictivo, fue capturado por detectives de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras varios meses de investigaciones.
Se trata de Otilio Eleroy Peña Ortiz, de 49 años de edad, conocido en el mundo de las maras con el seudónimo de "Leroy". Según lo detallado por la Dipampco, Otilio Peña es un veterano extorsionador, miembro de la estructura criminal denominada "La Rumba", que opera en el norte del país.
El expediente investigativo señala que es miembro activo de la banda, quien tiene aproximadamente nueve años de pertenecer esa organización, siendo el encargado de los cobros de extorsión en el municipio de Choloma, Cortés.
En su historial delictivo consta que fue detenido por la extinta Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), en la colonia Oswaldo López Arellano, de Choloma, en el año 2017, por cometer los delitos de extorsión, porte ilegal de arma de fuego y asociación ilícita.
Decomisos
Durante la operación policial le fueron decomisados: dinero en efectivo, un teléfono celular -que será periciado para determinar los ilícitos que se puideron haber cometido a través de llamadas o mensajes extorsivos- y un vehículo tipo turismo.
Ante las pruebas vinculantes, según la Dipampco, el sospechoso fue remitido a la fiscalía correspondiente del Ministerio Público (MP), donde deberá de responder por los cargos penales de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.
Las autoridades informaron que con esta captura, lograron asestar un golpe contundente a las estructuras que mantenían bajo zozobra a los operarios del transporte público en Choloma, cuya operatividad se había visto comprometida en días recientes debido a las amenazas del grupo delictivo "La Rumba".