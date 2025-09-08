A balazos asesinan a un guardia de seguridad en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- De varios balazos fue asesinado un guardia de seguridad en la madrugada de este lunes -8 de septiembre-en un predio de una gasolinera en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Preliminarmente, la víctima fue identificada como Mathías Delgado, quien habría sido atacado por sujetos que pretendían robarle sus pertenencias a eso de las 4 a 5 de la mañana.

Su cuerpo quedó tendido a inmediaciones de la planta eléctrica de la gasolinera ubicada a inmediaciones del puente a desnivel de la avenida Juan Pablo II. Al lugar del crimen llegaron oficiales de la Policía Nacional para resguardar la escena e iniciar las primeras investigaciones con el fin de confirmar o descartar si el motivo del crimen se debe a un robo. De igual forma, se espera la llegada de elementos de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico y trasladar los restos del guardia a la morgue sanpedrana. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Guardias asesinados