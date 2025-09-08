A balazos asesinan a un guardia de seguridad en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- De varios balazos fue asesinado un guardia de seguridad en la madrugada de este lunes -8 de septiembre-en un predio de una gasolinera en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.
Preliminarmente, la víctima fue identificada como Mathías Delgado, quien habría sido atacado por sujetos que pretendían robarle sus pertenencias a eso de las 4 a 5 de la mañana.
Su cuerpo quedó tendido a inmediaciones de la planta eléctrica de la gasolinera ubicada a inmediaciones del puente a desnivel de la avenida Juan Pablo II.
Al lugar del crimen llegaron oficiales de la Policía Nacional para resguardar la escena e iniciar las primeras investigaciones con el fin de confirmar o descartar si el motivo del crimen se debe a un robo.
De igual forma, se espera la llegada de elementos de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico y trasladar los restos del guardia a la morgue sanpedrana.
Guardias asesinados
En las últimas semanas se han reportado crímenes en contra de vigilantes, dejando lutos en sus familias, amistades y conocidos.
El pasado 24 de agosto, en una gasolinera en Catacamas, Olancho, fue acribillado con al menos 18 disparos al vigilante Víctor Aguilar, de 35 años de edad.
Según testigos, el crimen ocurrió en el interior de la estación de servicio ubicada en el desvío hacia la localidad de San Pedro de Catacamas.
Otro hecho similar ocurrió un días después, el 25 agosto en Olanchito, Yoro, donde le quitaron la vida a José Luis Arita, un guardia de unos 50 años de edad. Arita se encontraba custodiando un camión repartidor en la colonia Libertad Sur, el cual ya estaba bajo la mira de delincuentes que pretendían robarlo.
En su intento por evitar el atraco, Arita quiso sacar su arma de fuego pero los criminales le dispararon. Algunas personas se acercaron a auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de los impactos.