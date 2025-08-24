Asesinan a guardia de seguridad con 18 disparos en gasolinera de Catacamas

Catacamas, Olancho.- Un hombre fue asesinado a disparos la mañana de este domingo en una gasolinera ubicada en el desvío hacia San Pedro de Catacamas. La víctima fue identificada como Víctor Aguilar, de 35 años, quien recibió al menos 18 impactos de bala, según las primeras investigaciones policiales.

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió en el interior de la estación de servicio, donde Aguilar recibió varios impactos de arma de fuego que le provocaron la muerte inmediata. Sus parientes llegaron al lugar y confirmaron su identidad ante las autoridades.

Entre lágrimas, su esposa manifestó: “Él no tenía problemas con nadie, no era porque era su esposa, pero es la verdad”.