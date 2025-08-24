Hallan a hombre y a mujer muertos frente a iglesia en el bulevar Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida este domingo -24 de agosto- frente a la iglesia Casa de Oración Familia, que se encuentra en las orillas del bulevar Fuerzas Armadas, cerca de las gradas del Hato de Enmedio.
Personas que transitaban por la zona a tempranas horas de la mañana se percataron de los cadáveres, por lo que alertaron a las autoridades.
Los fallecidos presentan heridas por disparos en la cabeza. La mujer tenía las manos atadas con una faja y los pies los tenía atados con un alambre de servicio de televisión por cable.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para acordonar la escena y realizar las indagaciones correspondientes. Por ahora se desconoce la identidad de las víctimas y el móvil del crimen.
Las autoridades están a la espera de que llegue el equipo de Medicina Forense para el levantamiento y traslado de los cuerpos hacia la morgue capitalina.
Por su parte, los vecinos de la zona se encuentran alarmados por el violento crimen. "Los cuerpos ya estaban ahí a eso de las seis de la mañana y ahora no se puede pasar", comentó una persona.