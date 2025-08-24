  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan a hombre y a mujer muertos frente a iglesia en el bulevar Fuerzas Armadas

Un hombre y una mujer fueron hallados muertos en las inmediaciones del bulevar Fuerzas Armadas, con signos de violencia. Las Autoridades investigan

  • 24 de agosto de 2025 a las 07:29

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida este domingo -24 de agosto- frente a la iglesia Casa de Oración Familia, que se encuentra en las orillas del bulevar Fuerzas Armadas, cerca de las gradas del Hato de Enmedio.

Personas que transitaban por la zona a tempranas horas de la mañana se percataron de los cadáveres, por lo que alertaron a las autoridades.

Los fallecidos presentan heridas por disparos en la cabeza. La mujer tenía las manos atadas con una faja y los pies los tenía atados con un alambre de servicio de televisión por cable.

Mujer mató a su esposo con cáncer y a dos hijos, luego se quitó la vida

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para acordonar la escena y realizar las indagaciones correspondientes. Por ahora se desconoce la identidad de las víctimas y el móvil del crimen.

Las autoridades están a la espera de que llegue el equipo de Medicina Forense para el levantamiento y traslado de los cuerpos hacia la morgue capitalina.

Por su parte, los vecinos de la zona se encuentran alarmados por el violento crimen. "Los cuerpos ya estaban ahí a eso de las seis de la mañana y ahora no se puede pasar", comentó una persona.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias