Hallan a hombre y a mujer muertos frente a iglesia en el bulevar Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida este domingo -24 de agosto- frente a la iglesia Casa de Oración Familia, que se encuentra en las orillas del bulevar Fuerzas Armadas, cerca de las gradas del Hato de Enmedio.

Personas que transitaban por la zona a tempranas horas de la mañana se percataron de los cadáveres, por lo que alertaron a las autoridades.

Los fallecidos presentan heridas por disparos en la cabeza. La mujer tenía las manos atadas con una faja y los pies los tenía atados con un alambre de servicio de televisión por cable.