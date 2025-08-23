Mujer mató a su esposo con cáncer y a dos hijos, luego se quitó la vida en EE UU

Una madre de familia tomó la fatal decisión de matar a disparos a su esposo, enfermo terminal de cáncer, y también a dos de sus tres pequeños hijos, para luego quitarse la vida. El lamentable hecho se registró esta semana en New Hampshire, Estados Unidos.
La hechora fue identificada como Emily Long, de 34 años, quien presuntamente se encontraba atravesando una depresión por la situación que vivía con la enfermedad de su esposo, Ryan Long, de 48 años.
Los dos infantes, que fallecieron durante el ataque armado de su propia madre, fueron identificados como Parker de 8 años y Ryan de 6. Sobre el tercer menor, de solo 3 años, se sabe que fue hallado ileso en la escena del crimen.
Según informó el médico forense encargado de la autopsia, Ryan Long falleció por múltiples heridas de bala, mientras que Parker y Ryan, murieron por disparos en la cabeza antes de que la madre se suicidara con la misma arma.
La policía recibió una llamada alertando sobre múltiples muertes en la vivienda y, al llegar, encontraron los cuerpos sin vida de la familia.
Las autoridades aún no han divulgado las motivaciones exactas, pero la autopsia y las investigaciones apuntan a un acto impulsado por el estado emocional de la madre, posiblemente influenciada por la difícil situación de salud de su esposo y su propia lucha mental.
Lo que sí se sabe es que Emily Long había documentado en sus redes sociales la difícil batalla que enfrentaban.
Durante semanas, compartió videos en TikTok mostrando la angustia y el impacto del diagnóstico de glioblastoma en Ryan, un cáncer cerebral muy agresivo.
En su último video, publicado apenas dos días antes del fatídico suceso, Emily reflejaba la carga emocional del proceso. Ella y sus hijos aparecían en escenas donde mostraban su lucha diaria, expresando tanto el dolor como la determinación de no rendirse.
A pesar de sus esfuerzos por mantener una actitud positiva, la mujer también confesaba sentirse atrapada en una profunda depresión.
Emily Long mencionó en reiteradas ocasiones que su intención era mejorar su salud mental y que luchaba por salir adelante, aunque las circunstancias parecían "abrumadoras".
La comunidad local y seguidores en redes sociales expresaron su conmoción y tristeza por la pérdida irreparable de cuatro vidas.