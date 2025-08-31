  1. Inicio
Buscan a guardia de seguridad que mató a su compañero tras una discusión en SPS

Versiones revelan que tras cometer el crimen, el hombre llamó a su jefe informándole que había asesinado a su compañero de trabajo y luego se dio a la fuga

  • 31 de agosto de 2025 a las 14:13
Escena donde quedó el cuerpo sin vida de Wilmer Murillo.

San Pedro Sula, Cortés.- Autoridades policiales están tras la búsqueda de un guardia de seguridad acusado de asesinar a su propio compañero de trabajo en una gasolinera ubicada en el sector de Arenales, de San Pedro Sula, Cortés.

El hombre, cuya identidad sigue sin ser revelada, habría asesinado al también guardia de seguridad Wilmer Murillo, tras ser atacado a disparos.

El hecho se registró a eso de las 2 de la madrugada del domingo -31 de agosto-, donde, según las primeras versiones de los hechos, Murillo habría amenazado a su compañero tras una fuerte discusión.

Luego de un intercambio de palabras, el hombre sacó el arma y le disparó, provocándole la muerte de manera inmediata.

Tras cometer el hecho, el hombre tomó su celular y llamó a su jefe, informándole que había asesinado a su compañero y luego se dio a la fuga.

Autoridades policiales llegaron a la escena del crimen, donde se encontró el cuerpo sin vida del hombre en las afueras de una tienda cerca de la gasolinera.

Hasta el momento no se ha informado sobre la captura del implicado en el asesinato, por lo que las autoridades investigarán el caso.

Un segundo crimen

El pasado 25 de agosto, otro guardia de seguridad fue asesinado en la colonia Libertad Sur del municipio de Olanchito, Yoro, norte de Honduras.

Cámaras de seguridad del local muestran que hombres armados llegaron a su lugar de trabajo con la intención de robarle su arma reglamentaria.

José Alonso Arita, de aproximadamente 50 años, fue la víctima mortal de este ataque.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

