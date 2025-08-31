Buscan a guardia de seguridad que mató a su compañero tras una discusión en SPS

San Pedro Sula, Cortés.- Autoridades policiales están tras la búsqueda de un guardia de seguridad acusado de asesinar a su propio compañero de trabajo en una gasolinera ubicada en el sector de Arenales, de San Pedro Sula, Cortés. El hombre, cuya identidad sigue sin ser revelada, habría asesinado al también guardia de seguridad Wilmer Murillo, tras ser atacado a disparos. El hecho se registró a eso de las 2 de la madrugada del domingo -31 de agosto-, donde, según las primeras versiones de los hechos, Murillo habría amenazado a su compañero tras una fuerte discusión.

Luego de un intercambio de palabras, el hombre sacó el arma y le disparó, provocándole la muerte de manera inmediata. Tras cometer el hecho, el hombre tomó su celular y llamó a su jefe, informándole que había asesinado a su compañero y luego se dio a la fuga. Autoridades policiales llegaron a la escena del crimen, donde se encontró el cuerpo sin vida del hombre en las afueras de una tienda cerca de la gasolinera. Hasta el momento no se ha informado sobre la captura del implicado en el asesinato, por lo que las autoridades investigarán el caso.

