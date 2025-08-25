Cuadro a cuadro: así fue el crimen contra Luis Arita, guardia asesinado en Yoro

En horas de la mañana de este lunes, hombres armados le quitaron la vida a un guardia de seguridad en las afueras de un supermercado en el municipio de Olanchito, Yoro. Aquí los detalles de este crimen:
Grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona captaron el momento en que José Luis Arita, de 50 años de edad, salía acompañado de una segunda persona de la bodega de la tienda.
Según la información, Arita tenía asignado custodiar un camión repartidor que se encontraba estacionado en el supermercado ubicado en la colonia Libertad Sur.
Exactamente, a eso de las 11:21 de la mañana, el guardia salió y se dirigió hacia el camión, cuando al menos cuatro hombres bajaron de una unidad.
Arita intentó sacar su arma de fuego para defender a sus compañeros, pero los malhechores se aproximaron a él para dispararle.
Dos de ellos sacaron sus armas y llevaron a Arita a la acera de la bodega, donde lo obligaron a hincarse y le dispararon en la cabeza.
Los criminales se subieron a la camioneta para huir del lugar, mientras otros hombres se acercaron para auxiliar a José Luis Arita.
Más tarde, llegaron agentes de la Policía Nacional y de Medicina Forense para iniciar las investigaciones y el levantamiento cadavérico respectivo.
Desde otros ángulos de las grabaciones, se observa detalladamente el rostro de Luis cuando salía.
La familia de Arita y otras personas, en su molestia, no permitieron que se llevaran los restos de la víctima, por lo que les arrebataron el cadáver ya embolsado y lo retiraron del lugar.