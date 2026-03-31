Asesinan a balazos a joven en las riberas del río Humuya en Santa Rita, Yoro

Yoro, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este martes -31 de marzo- en las riberas del río Humuya, en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro.
La víctima fue identificada como Walter Alonso Andrade, de aproximadamente 32 años de edad, quien falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.
El ataque se registró frente a las champas situadas a escasos metros de la Plaza Típica La Amistad, un área frecuentada por pobladores, lo que incrementó la preocupación entre quienes residen en el sector.
Según informes de medios locales, vecinos relataron haber escuchado varias detonaciones alrededor de las 2:30 de la madrugada y de inmediato alertaron a las autoridades.
Tras la llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911, agentes de la Policía Nacional (PN) se movilizaron rápidamente hasta el sitio para atender la situación reportada.
Al llegar, los uniformados confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. En la escena fueron hallados varios casquillos de bala, los cuales serán analizados como parte de las investigaciones en curso.
El área fue acordonada para realizar el levantamiento cadavérico y recolectar evidencias. Hasta ahora, las autoridades no han determinado el motivo del crimen ni han identificado a los responsables del ataque.