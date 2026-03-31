Asesinan a balazos a joven en las riberas del río Humuya en Santa Rita, Yoro

Yoro, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este martes -31 de marzo- en las riberas del río Humuya, en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Walter Alonso Andrade, de aproximadamente 32 años de edad, quien falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

El ataque se registró frente a las champas situadas a escasos metros de la Plaza Típica La Amistad, un área frecuentada por pobladores, lo que incrementó la preocupación entre quienes residen en el sector.