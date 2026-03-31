Matan a mécanico en la carretera CA-13 a la altura de La Masica, Atlántida

Atlántida, Honduras.-Un mecánico perdió la vida de forma violenta durante la madrugada de este martes -31 de marzo- en la carretera CA-13, en el departamento de Atlántida.

El hecho violento ocurrió a la altura de la comunidad de Agua Caliente, en el municipio de La Masica, donde sujetos desconocidos lo atacaron con disparos.

Las circunstancias aún no han sido esclarecidas por las autoridades policiales, sin embargo, ya iniciaron las diligencias correspondientes para determinar lo ocurrido.