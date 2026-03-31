Matan a mécanico en la carretera CA-13 a la altura de La Masica, Atlántida

Atlántida, Honduras.-Un mecánico perdió la vida de forma violenta durante la madrugada de este martes -31 de marzo- en la carretera CA-13, en el departamento de Atlántida.
El hecho violento ocurrió a la altura de la comunidad de Agua Caliente, en el municipio de La Masica, donde sujetos desconocidos lo atacaron con disparos.
Las circunstancias aún no han sido esclarecidas por las autoridades policiales, sin embargo, ya iniciaron las diligencias correspondientes para determinar lo ocurrido.
La víctima fue identificada, preliminarmente, como Marcos Guevara, quién en vida se dedicaba al oficio de la mecánica.
Tras el hecho, familiares del fallecido llegaron al lugar y procedieron a retirar el cuerpo, en medio de escenas de dolor, antes de que concluyeran por completo las labores de investigación en la zona.
Un equipo de Medicina Forense se desplazó hasta el sector para realizar el levantamiento del cuerpo y coordinar su traslado hacia la morgue, donde se le practicará la autopsia correspondiente.
En relación con los responsables, se informó que los autores del crimen huyeron inmediatamente después de perpetrar el ataque, sin dejar rastro que permita ubicar su paradero hasta ahora.
Las autoridades mantienen el caso bajo investigación y no descartan ninguna hipótesis, mientras continúan las labores para esclarecer el hecho y dar con los responsables.