Su cadáver lleva varios días en la morgue: familia aún no reclama a Angie Galeas

El cuerpo de la joven Angie Paola Galeas fue encontrado en circunstancias lamentables, con signos de tortura y quemaduras en sus partes íntimas.
La jovencita, encontrada sin vida el pasado jueves en la colonia 14 de Enero, aún sigue bajo custodia de la morgue del Ministerio Público.
La víctima fue identificada como Angie Paola Galeas Cárcamo. Su cuerpo fue hallado el jueves 27 de marzo, pero sus familiares aún no se han presentado a la morgue.
Son alrededor de cuatro días los que lleva el cadáver de Galeas Cárcamo en la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa. ¿Qué se sabe de su familia?
La joven tenía una vida muy activa en redes sociales, donde principalmente publicaba fotos de sí misma.
Se presume que la joven se dedicaba a ofrecer servicios sexuales, ya que en sus redes sociales tenía anclado su número telefónico y solicitaba que le escribieran.
Se cree que la joven sí tenía familia, ya que en 2022, cuando era quinceañera, fue reportada como desaparecida y la buscaban.
Hace cuatro años, la joven fue encontrada sana y salva. Sus familiares estaban preocupados porque asistió a un concierto y no regresó.
No obstante, años después de ese hecho, fue hallada sin vida, con quemaduras en sus partes íntimas y signos de tortura.
Versiones preliminares indican que la joven fue raptada de una colonia capitalina y posteriormente asesinada. Sin embargo, se desconoce si el crimen ocurrió en la colonia 14 de Enero o si solo abandonaron su cuerpo en el lugar.