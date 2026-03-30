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Su cadáver lleva varios días en la morgue: familia aún no reclama a Angie Galeas

El cadáver de Angie Galeas aún permanece en los cuartos fríos de la morgue de Tegucigalpa; su familia todavía no lo ha reclamado

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 14:07
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El cuerpo de la joven Angie Paola Galeas fue encontrado en circunstancias lamentables, con signos de tortura y quemaduras en sus partes íntimas.

 Foto: Redes sociales
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La jovencita, encontrada sin vida el pasado jueves en la colonia 14 de Enero, aún sigue bajo custodia de la morgue del Ministerio Público.

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La víctima fue identificada como Angie Paola Galeas Cárcamo. Su cuerpo fue hallado el jueves 27 de marzo, pero sus familiares aún no se han presentado a la morgue.

 Foto: EL HERALDO
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Son alrededor de cuatro días los que lleva el cadáver de Galeas Cárcamo en la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa. ¿Qué se sabe de su familia?

 Foto: Redes sociales
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La joven tenía una vida muy activa en redes sociales, donde principalmente publicaba fotos de sí misma.

 Foto: Redes sociales
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Se presume que la joven se dedicaba a ofrecer servicios sexuales, ya que en sus redes sociales tenía anclado su número telefónico y solicitaba que le escribieran.

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Se cree que la joven sí tenía familia, ya que en 2022, cuando era quinceañera, fue reportada como desaparecida y la buscaban.

 Foto: Redes sociales
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Hace cuatro años, la joven fue encontrada sana y salva. Sus familiares estaban preocupados porque asistió a un concierto y no regresó.

 Foto: Redes sociales
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No obstante, años después de ese hecho, fue hallada sin vida, con quemaduras en sus partes íntimas y signos de tortura.

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Versiones preliminares indican que la joven fue raptada de una colonia capitalina y posteriormente asesinada. Sin embargo, se desconoce si el crimen ocurrió en la colonia 14 de Enero o si solo abandonaron su cuerpo en el lugar.

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