Violento crimen en Domingo de Ramos: pareja es ejecutada a balazos en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una pareja fue asesinada de forma violenta este Domingo de Ramos -29 de marzo- en la entrada principal de la residencial Altos del Trapiche, en la capital.

De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos interceptaron a las víctimas y les dispararon en reiteradas ocasiones hasta provocarles la muerte.

La mayoría de los impactos de bala se concentraron en el rostro y la cabeza de ambas personas, lo que dejó sus cuerpos prácticamente irreconocibles.