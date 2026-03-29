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Con fe y devoción inician las celebraciones religiosas del Domingo de Ramos

Las procesiones se realizan este Domingo de Ramos en diferentes lugares, donde creyentes recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 07:32

Tegucigalpa, Honduras.- Marcando el inicio de la Semana Santa 2026, feligreses celebran hoy 29 de marzo el Domingo de Ramos en distintas partes del país, como muestra de su fe y devoción.

Desde tempranas horas, cientos de fieles católicos acudieron a iglesias y parroquias para participar en las tradicionales misas y bendición de ramos.

En varios sectores, los feligreses portaban palmas y ramos, símbolos representativos de esta fecha litúrgica que da inicio a una de las semanas más importantes para la Iglesia Católica.

Tegucigalpa se viste de fe: inicia venta de ramos y cruces de palma en la capital
Con fe y devoción inician las celebraciones religiosas del Domingo de Ramos
(Foto: Alex Pérez| EL HERALDO)

Este día marca la celebración religiosa en la que los cristianos católicos recuerdan la entrada triunfal de Jesús de Nazareth a Jerusalén, antes de ser traicionado y crucificado.

Días antes de la celebración, en las cercanías de la Catedral Metropolitana, la Plaza Central y la Basílica de Suyapa, se llenaron de emprendedores que venden los tradicionales ramos y cruces de palma.

La venta de ramos se está realizando en diferentes puntos de la capital durante esta celebración religiosa.

La venta de ramos se está realizando en diferentes puntos de la capital durante esta celebración religiosa.

 (Foto: Alex Pérez| EL HERALDO)

Portando sus ramos, niños, adultos y ancianos se sumaron a la tradicional procesión que recorre las principales calles hasta la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel.

Entre oraciones y cantos, las familias caminan en comunidad, reviviendo el pasaje bíblico que relata los tiempos de Jesús antes de su muerte.

Con el Domingo de Ramos, la Iglesia Católica da inicio a una serie de actos religiosos que se desarrollarán durante la semana, culminando con el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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