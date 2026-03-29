Con fe y devoción inician las celebraciones religiosas del Domingo de Ramos

Tegucigalpa, Honduras.- Marcando el inicio de la Semana Santa 2026, feligreses celebran hoy 29 de marzo el Domingo de Ramos en distintas partes del país, como muestra de su fe y devoción.

Desde tempranas horas, cientos de fieles católicos acudieron a iglesias y parroquias para participar en las tradicionales misas y bendición de ramos.

En varios sectores, los feligreses portaban palmas y ramos, símbolos representativos de esta fecha litúrgica que da inicio a una de las semanas más importantes para la Iglesia Católica.