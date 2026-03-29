Con fe y devoción inician las celebraciones religiosas del Domingo de Ramos

Tegucigalpa, Honduras.- Marcando el inicio de la Semana Santa 2026, feligreses celebran hoy 29 de marzo el Domingo de Ramos en distintas partes del país, como muestra de su fe y devoción.
Desde tempranas horas, cientos de fieles católicos acudieron a iglesias y parroquias para participar en las tradicionales misas y bendición de ramos.
En varios sectores, los feligreses portaban palmas y ramos, símbolos representativos de esta fecha litúrgica que da inicio a una de las semanas más importantes para la Iglesia Católica.
Este día marca la celebración religiosa en la que los cristianos católicos recuerdan la entrada triunfal de Jesús de Nazareth a Jerusalén, antes de ser traicionado y crucificado.
Días antes de la celebración, en las cercanías de la Catedral Metropolitana, la Plaza Central y la Basílica de Suyapa, se llenaron de emprendedores que venden los tradicionales ramos y cruces de palma.
Portando sus ramos, niños, adultos y ancianos se sumaron a la tradicional procesión que recorre las principales calles hasta la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel.
Entre oraciones y cantos, las familias caminan en comunidad, reviviendo el pasaje bíblico que relata los tiempos de Jesús antes de su muerte.
Con el Domingo de Ramos, la Iglesia Católica da inicio a una serie de actos religiosos que se desarrollarán durante la semana, culminando con el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.