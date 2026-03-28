Celebraciones emotivas, orgullo y esfuerzo: más de 1,500 universitarios reciben su título

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) celebró este fin de semana la graduación de más de 1,500 nuevos profesionales en distintas áreas de estudio. Así se vivió el emotivo momento.
La ceremonia se realizó en el Palacio de los Deportes, donde los graduados recibieron sus títulos en una jornada llena de emoción, orgullo y esfuerzo académico.
En total, la UNAH entregó 1,538 títulos universitarios en la ceremonia, abarcando carreras en diversas facultades.
Durante el acto, se otorgaron 858 menciones honoríficas, de las cuales el 87 % correspondió a graduados Cum Laude por excelencia académica.
La graduación incluyó profesionales de diferentes áreas, desde ciencias médicas y sociales hasta ingenierías, humanidades y artes.
Las ceremonias de graduación iniciaron el viernes 27 de marzo, con la titulación de 644 jóvenes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y 40 nuevos abogados.
Hoy se realizó la entrega de título universitario a 299 jóvenes de las áreas de Ciencias Médicas, 27 odontólogos, 19 químicos farmacéuticos y 93 graduandos pertenecientes a la Facultad de Ciencias.
Finalmente, en horas de la tarde se otorgó título a 198 graduados de la Facultad de Ciencias Sociales, 177 de Humanidades y Artes, 88 de Ingeniería y 1 de la Facultad de Ciencias Espaciales.
La marcha procesional "Alma Máter", fue interpretada por 60 integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Humanidades y Artes.
La familia de Kendi decoró un Toyota Corolla 1979 con globos rosados y el mensaje “Felicidades Kendi en tu graduación 2026”, convirtiendo el vehículo en un símbolo de orgullo y cariño.
Con gran esfuerzo, los familiares del graduado hoy demuestran su amor y aprecio por este gran logro.
La imagen se viralizó en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a enviar mensajes de apoyo y felicitación a Kendi: "¡Eres un orgullo para tu familia!", "El verdadero amor sincero", "¡Qué bonito gesto!" son algunos de los comentarios