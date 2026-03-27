Tegucigalpa se viste de fe: inicia venta de ramos y cruces de palma en la capital

Desde tempranas horas del viernes 27 de marzo, las cercanías de la Catedral Metropolitana y la Plaza Central Francisco Morazán, se llenaron emprendedores que venden los tradicionales ramos y cruces de palma, de cara a las actividades religiosas que se avecinan para esta Semana Santa 2026.
Esta actividad es el preámbulo para la celebración del Domingo de Ramos. En ese sentido, comerciantes que en su mayoría vienen del interior del país, aprovechan la víspera para ofrecer piezas elaboradas artesanalmente, generando un movimiento económico.
El bullicio característico de la avenida Cervantes se mezcla hoy con el verde intenso de los haces de olivo y palma.
Los vendedores, apostados estratégicamente en puntos de encuentro, ofrecen los ramos a precios accesibles para el bolsillo de los capitalinos, con costos que oscilan entre los 10 y los 20 lempiras.
La variación del precio depende directamente de la complejidad de la pieza. Cada ramito sencillo tiene un valor de 10 lempiras, pero si el creyente busca uno que incluya la tradicional cruz de palma tejida a mano, el costo asciende a los 20 lempiras.
Para los fieles católicos, adquirir estos ramos es mucho más que una compra; representa la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Es un acto que conecta el presente con la historia bíblica y que convierte a las calles de Tegucigalpa en un escenario de identidad cultural y religiosa que se transmite de generación en generación.
El historiador Nahúm Valladares explica que esta es una vieja costumbre que se celebra previo al Domingo de Ramos. Según detalla el experto, en este día se recuerda cuando Jesús fue recibido con palmas en la ciudad santa, un hecho que da nombre y sentido a la festividad que abre las puertas a la Semana Mayor.
Valladares resalta que la venta de estos artículos religiosos no se limita exclusivamente a la Catedral.
Templos emblemáticos como La Merced, Los Dolores y San Francisco también se convierten en epicentros donde los ciudadanos buscan sus palmas, asegurando que la práctica se extienda por todo el casco histórico y otros sectores de la ciudad.
La tradición, además, posee un ciclo litúrgico fascinante que el historiador pone de relieve. Las palmas que hoy se venden y se bendicen el domingo, suelen guardarse en los hogares durante todo el año para luego ser entregadas nuevamente a la iglesia con el fin de preparar la ceniza utilizada el Miércoles de Ceniza del año siguiente.
Esta venta masiva de palmas y cruces en la capital hondureña marca el inicio de la Semana Santa 2026.