Las 10 mejores películas para ver en Semana Santa 2026 en streaming

Hay algo que no ha cambiado con los años. Llega la Semana Mayor y, casi por instinto colectivo, millones de familias vuelven a buscar aquellas imágenes que llevan décadas formando parte del ritual. Antes era la televisión abierta quien marcaba los tiempos. Hoy, el mando a distancia da paso al cursor, y plataformas como Netflix y Prime Video se han convertido en los nuevos programadores de este tiempo litúrgico. El cine bíblico y de temática espiritual experimenta cada Pascua un alza notable en las métricas de consumo, un fenómeno que las plataformas de streaming han sabido leer con puntualidad.
"La Pasión de Cristo" (2004): Dirigida por Mel Gibson, esta cinta retrata con crudeza y realismo las últimas horas de Jesucristo, desde su agonía en el Huerto de Getsemaní hasta su crucifixión. La narrativa se centra en el sufrimiento físico y espiritual de Jesús, con diálogos en arameo y latín que aportan autenticidad. Dónde verla: Disponible en Netflix y a través de Lionsgate+ Amazon Channels.
Ben-Hur (1959): La historia de Judah Ben-Hur, un príncipe judío traicionado por su amigo romano cuyo destino se cruza con el de Jesús, combina épica, fe y espectáculo visual de una manera que pocas producciones de cualquier época han logrado igualar. Dónde verla: Disponible en Apple TV, Amazon Video y Claro Video en Latinoamérica.
"El príncipe de Egipto" (1998): DreamWorks hizo algo inusual con esta animación: tomó uno de los relatos más solemnes del Antiguo Testamento y lo convirtió en una película familiar de altísima manufactura visual y emocional. La historia de Moisés, criado como hermano del faraón Ramsés y llamado a liderar la liberación del pueblo hebreo, funciona para niños y adultos en capas distintas. Es la película más vista en Prime Video durante esta temporada por su banda sonora y estilo visual único. Dónde verla: Disponible en Netflix y Amazon Prime Video.
"Los dos papas" (2019): Este es un drama de palabra, intimidad y fe que prescinde de milagros y multitudes. La película se centra en el encuentro entre el papa Benedicto XVI y el papa Francisco en un momento delicado para la Iglesia. A través de largas conversaciones, muestra sus diferencias de carácter, de ideas y de forma de vivir la fe, pero también cómo ambos comparten inquietudes similares, con un tono reflexivo que encaja especialmente bien en el ambiente de Semana Santa. Dónde verla: Netflix.
"La resurrección de Cristo / Risen" (2016): La historia sigue a un soldado romano encargado de investigar la desaparición del cuerpo de Jesús tras la crucifixión, mezclando el cine histórico con elementos de investigación, lo que la hace distinta al resto. Dónde verla: Disponible en Netflix.
"Los diez mandamientos" (1956): Cuatro horas que no se sienten. Esa es quizá la mejor descripción del monumento cinematográfico que Cecil B. DeMille construyó en 1956. La vida de Moisés y la liberación del pueblo hebreo de Egipto, con una espectacular puesta en escena que la convirtió en una de las películas religiosas más emblemáticas del cine clásico. Dónde verla: Disponible en Netflix, Prime Video y Apple TV.
"La vida de Brian" (1979): Nació para incomodar, generó escándalo cuando se estrenó y tiene fans devotos desde hace casi cinco décadas. La historia de Brian, un hombre de Nazaret confundido repetidamente con el Mesías, es una sátira que plantea preguntas filosóficas con más agudeza de lo que sus detractores admitirían. No es para todos los públicos ni para todas las familias, pero sí para quien quiere ver Semana Santa desde un ángulo radicalmente distinto. Dónde verla: Disponible en Prime Video y Apple TV.
Quo Vadis (1951): Roma, el emperador Nerón y los primeros cristianos. Quo Vadis sitúa su historia en la Roma del emperador Nerón y muestra la persecución de los primeros cristianos, combinando romance, drama histórico y trasfondo religioso. Es uno de los títulos menos obvios dentro del canon de Semana Santa, pero quizá por eso mismo resulta una sorpresa tan grata para quien no la ha visto. La actuación de Peter Ustinov como Nerón es, por sí sola, un motivo para dedicarle la tarde del Jueves Santo. Dónde verla: Disponible para renta y compra en Apple TV y Amazon Video.
"El evangelio según San Mateo" (1964): Un caso único en la historia del cine religioso. Pasolini, declarado marxista y no creyente, filmó la vida de Jesús siguiendo el texto del evangelio de Mateo casi al pie de la letra, con actores no profesionales, paisajes del sur de Italia como escenario y una sobriedad visual que ninguna superproducción ha igualado. El resultado es una de las películas más impactantes y honestas que el cine ha producido sobre la figura de Cristo. Ganó el Premio Especial del Jurado en Venecia en 1964. Dónde verla: Disponible en Apple TV y en YouTube de manera oficial.
The Chosen (serie, 2017–presente): Aunque es una serie y no una película en sentido estricto, ninguna lista de Semana Santa en 2026 puede ignorarla. Su enfoque moderno y humano logró conectar con audiencias de todas las edades, encabezando las listas de popularidad esta temporada. Narra la vida de Jesús y sus discípulos desde una perspectiva centrada en los personajes secundarios, dando profundidad humana a figuras que el cine clásico solía presentar como figuras planas. Es un fenómeno de audiencia sin precedentes en el cine religioso contemporáneo. Dónde verla: Disponible de manera gratuita en su propia app oficial y en algunas plataformas digitales sin costo.