Las 10 mejores películas para ver en Semana Santa 2026 en streaming

"El evangelio según San Mateo" (1964): Un caso único en la historia del cine religioso. Pasolini, declarado marxista y no creyente, filmó la vida de Jesús siguiendo el texto del evangelio de Mateo casi al pie de la letra, con actores no profesionales, paisajes del sur de Italia como escenario y una sobriedad visual que ninguna superproducción ha igualado. El resultado es una de las películas más impactantes y honestas que el cine ha producido sobre la figura de Cristo. Ganó el Premio Especial del Jurado en Venecia en 1964. Dónde verla: Disponible en Apple TV y en YouTube de manera oficial.