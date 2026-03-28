Aries y Tauro marcan el pulso del día entre energía renovada y señales de alerta en la salud

Tegucigalpa, Honduras.- Entre impulsos de renovación y momentos de pausa obligada, el día invita a escuchar tanto al cuerpo como a las emociones.

Será clave mantener el equilibrio, evitar tensiones innecesarias y apostar por la calma para afrontar cualquier desafío.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La cabeza te va a funcionar a la perfección durante todo el día. Desaparecerá ese dolor que tenías en los últimos días y sentirás frescura y descanso. En las relaciones con tus amigos vas a tener un malentendido con uno de ellos.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Quizá las fuerzas físicas comiencen a fallarte, lo que sería muy normal a estas alturas del año, o tal vez puedes haber pillado algún virus de temporada o tal vez las alergias comienzan a afectarte, lo cierto es que tendrás que cuidarte o descansar más.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Puede que te levantes sin ganas de hacer nada. Si eres especialmente activo, te parecerá que pierdes el tiempo, pero tal vez sea lo que tu organismo está demandando subconscientemente, simplemente tranquilidad y buenos alimentos.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Será un buen momento para saldar tus deudas y conseguir que la situación económica sea más llevadera. En el amor, no es hora de luchar por los intereses individuales; si crees que siendo egoísta llegarás a algo estable y duradero, estás en un serio error.

LEO (23 julio - 22 agosto). Normalmente, el camino más sencillo en las relaciones personales es el más recto. No te compliques la vida y habla de forma sincera con la persona que te crea problemas, ya sea en lo sentimental o en el trabajo, siempre esgrimiendo razones.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Para ganarte a la familia y recuperar su cariño incondicional, deberás huir de imposiciones y dejar a un lado la arrogancia. Aunque tu estado emocional no está en su mejor momento, obtendrás su confianza y sabrán compensarte de tantos sinsabores.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Muy buenas perspectivas en el amor; inicias una etapa próspera y optimista en el ámbito emocional. Tienes poderosos motivos para sentirte pleno y satisfecho. Se abren nuevas oportunidades en el trabajo, aunque el día a día seguirá siendo complicado.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Es un buen momento para alejarte de los planteamientos más rígidos de tu vida y echarle un poco de imaginación a la cosa, incluso un poco de aventura saludable, tendrás oportunidades muy buenas de ampliar tu campo de acción.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás hoy claro que necesitas aprovechar al máximo los buenos momentos que ofrece la vida, para los cuales no necesitarás grandes proyectos ni presupuestos, sólo preocuparte de estar rodeado de la gente que quieres. Lo conseguirás si te lo propones realmente.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Aun no has entendido que el tiempo libre es para desconectar y descansar de los problemas cotidianos. Si continúas trabajando durante ese tiempo, terminarás por quedarte solo con tus tareas profesionales. Disfruta un poco de lo que te ofrece la vida.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Se avecinan problemas económicos que se irán resolviendo según aparezcan. Ante tal situación conviene que te planifiques mejor económicamente, por si acaso las próximas veces no tienes tanta suerte. El amor, regular; otro asunto que tendrás que tomarte en serio.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Relájate un poco, date un respiro y aprovecha el día festivo para cargar las pilas. El momento es bastante bueno, te acompañan la suerte y la armonía. Pero no debes confiarte en exceso. Prepárate para poner a punto todas tus reservas de energía.