Acribillan a disparos a un joven en una calle de la San Miguel; era miembro de la Ultrafiel

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven fue acribillado a disparos la noche del viernes en una de las calles de la populosa colonia San Miguel, en la periferia de la capital.
Se trata de Kevin Alexander Hernández Rivera, de 30 años de edad, originario del Distrito Central (DC) y residente a unos pasos de dónde se produjo el crimen.
El suceso se registró alrededor de las 10:00 de la noche, en la tercera calle de la colonia San Miguel, ante la mirada de varios de los vecinos de ese vecindario capitalino.
Supuestamente sicarios a bordo de una motocicleta llegaron a la zona dónde estaba Kevin Alexander, y sin entablar ninguna plática con quien tenía como objetivo a asesinar.
Llamada de auxilio
Los vecinos de la tercera calle llamaron de inmediato a los paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911, para que pudieran auxiliarlo, pero al llegar estos, él ya había expirado.
Agentes policiales llegaron rápidamente al lugar del tiroteo, ya que muy cerca de dónde se produjo hay una estación policial, pero para cuando los uniformados llegaron, ya no había presencia de los victimarios.
Kevin Hernández era conocido con el seudónimo de "El Flaco", un asiduo asistente al estadio nacional José de la Paz Herrera y a otros estadios del país, para apoyar al Club Deportivo Olimpia; era integrante de la barra Ultrafiel.
Su cuerpo fue ingresado en horas de las madrugada de este jueves a la morgue del Ministerio Público (MP). Hoy, a las 9:45 de la mañana fue entregado a sus parientes.
Muy cerca del sitio dónde se dio este crimen, en la calle que conecta las colonia La Travesía y la Era, el pasado 18 de mayo fue asesinado a disparos un taxista de servicio VIP, identificado con el nombre de Fernando Osorio Flores.