¿En qué zonas no habrá electricidad este viernes 12 de junio en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Algunos barrios y colonias no tendrán electricidad durante algunas horas este viernes -12 de junio-, según anunció la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Francisco Morazán, Atlántida y Cortés son los tres departamentos que no contarán con energía eléctrica desde las 8 y 9 de la mañana hasta las 3 y 4 de la tarde.
Los cortes de energía son debido a los trabajos de mantenimiento que se están realizando en horarios escalonados por las cuadrillas de la empresa. Aquí el listado oficial:
Tela, Atlántida, 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Gasolinera Puma Venecia, Villas Elizabeth y Talleres de las Aldeas SOS. En cuanto a sectores residenciales, afectará a las colonias Venecia, Villas del Carmen y El Edén, al barrio El Sauce y a la aldea Lancetilla.
San Pedro Sula, Cortés de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Res. El Barrial, Villa San Ángel y Villa San Antonio.
Distrito Central, Francisco Morazán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Blvd. Morazán (desde DHL hasta Plaza Los Almendros) y la Avenida Minas de Oro. Por su parte, la zona residencial y comercial abarca una parte de Colonia Las Minitas, el Centro Comercial Los Castaños, Reasa, Pueblo Nuevo, Edificio Facach, Colegio de Enfermería, Cooperación Española, Restaurante Mirawa, Hondutel, Torre Agalta, Mall El Dorado, Restaurante El Patio, Torre Atlas, Centro Comercial Los Arcos, Plaza Los Almendros, Consulado de Turquía, Programa Mundial de Alimentos, Condominio Las Marías y zonas aledañas.