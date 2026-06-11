¿En qué zonas no habrá electricidad este viernes 12 de junio en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Algunos barrios y colonias no tendrán electricidad durante algunas horas este viernes -12 de junio-, según anunció la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Francisco Morazán, Atlántida y Cortés son los tres departamentos que no contarán con energía eléctrica desde las 8 y 9 de la mañana hasta las 3 y 4 de la tarde.

Los cortes de energía son debido a los trabajos de mantenimiento que se están realizando en horarios escalonados por las cuadrillas de la empresa. Aquí el listado oficial: