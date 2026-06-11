"La receta del amor", el espacio que combinó viajes, cocina y el romance de la chef Sandra y su pareja

“¿Para dónde viajamos este fin de semana?”, era la pregunta constante de Juan Fernando Lobo y la chef Sandra Díaz previo a cada una de sus grabaciones en algún sitio turístico, espacio en el que ambos combinaban su amor y pasión por la cocina, y que hoy queda sin su integrante principal.
Adiós a cada receta preparada con amor, a esas risas en cada comentario de ‘JuanFer’ mientras su esposa, la chef Sandra Díaz, preparaba un platillo típico en cada rincón de Honduras.
Adiós a esas miradas que la carismática Sandra lanzaba a su pareja mientras se preparaban para la grabación, que se transmitía los sábados y domingos a las 7:00 p. m. por Televisión Nacional de Honduras.
Ayer miércoles, en horas de la tarde, el también presentador Juan Fernando Lobo perdió a su pareja y a la "mujer que encanta su vida", la apreciada chef del programa ‘Venga la Alegría’, de TV Azteca Honduras.
Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández murió un 10 de junio de 2026, misma fecha en la que celebraba su cumpleaños número 46.
Sueños sin cumplir ahora solo quedan tras la muerte de la chef, quien perdió la vida en una clínica privada luego de presentar complicaciones de salud. Hoy, sus seguidores recuerdan ese amado programa que la pareja presentaba cada fin de semana.
“¡Porque las historias que nacen desde el corazón... nunca terminan! Hoy más que nunca, agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad. La historia debe continuar”, menciona el pie de foto de una de las publicaciones de su programa: La receta del amor.
“Acompáñanos a vivir nuevas aventuras, a descubrir gente maravillosa y a explorar los paisajes más hermosos de nuestra bella Honduras. Volvamos juntos a las raíces de nuestra gastronomía, a los sabores que nos conectan y a las historias que nos hacen sentir... ¡Porque esta historia todavía no llega a su final!”, continúa.
Y concluye: "Somos los mismos dos locos enamorados... descubriendo Honduras para el mundo. Venimos con más fuerza, con más pasión, renovados y recargados. ¿Estás listo para esta nueva temporada?’”
Durante sus transmisiones, el programa encantó al público por la conexión, la carisma y el amor que transmitía la pareja, que viajaba a diferentes sitios turísticos del país para cocinar y probar más de la gastronomía de su país.
Sandra Díaz deja un gran vacío en el corazón de muchos tras su muerte, luego de que ayer, a eso de las 2 de la tarde, presentara dolores y complicaciones de salud, por lo que fue trasladada por su pareja a una clínica privada.
La chef fue ingresada y el médico le aplicó una inyección en la parte de la nuca, según relató en el reporte Juan Fernando, quien agregó que luego de eso Sandra empezó a sentir electricidad y a colapsar. Fue llevada de emergencia al Hospital Escuela, pero ya no presentaba signos vitales. Se esperan los resultados de la autopsia para esclarecer su muerte.