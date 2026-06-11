"La receta del amor", el espacio que combinó viajes, cocina y el romance de la chef Sandra y su pareja

La chef fue ingresada y el médico le aplicó una inyección en la parte de la nuca, según relató en el reporte Juan Fernando, quien agregó que luego de eso Sandra empezó a sentir electricidad y a colapsar. Fue llevada de emergencia al Hospital Escuela, pero ya no presentaba signos vitales. Se esperan los resultados de la autopsia para esclarecer su muerte.