Policía ya tiene nombres de los secuestradores de los líderes garífunas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Policía Nacional ya tiene identificadas a las personas que secuestraron a los cuatro líderes garífunas el pasado 18 de julio en la comunidad del Triunfo de la Cruz, en la costa norte hondureña.



Lo anterior fue confirmado por el portavoz de la institución de seguridad, Jair Meza, quien reiteró que hay avances significativos en el caso.



“En el caso de los garífunas hay equipos espaciales como el Ministerio Público que están trabajando; la Dirección Policial de Investigación (DPI), ha dado avances en el área investigativa, ya se tienen identificados algunos nombres de individuos y estamos esperando para darles captura”, dijo el entrevistado.

Meza dijo que hasta ahora lo que se maneja tras la desaparición de los garífunas solo son hipótesis, ya que no han encontrado ningún cuerpo de estas personas.



"Es un caso complejo, ya que en estas comunidades casi no se dan este tipo de hechos y por ende, hay una presión por parte de la comunidad garífuna y entendemos, pero nosotros estamos disponiendo de recursos técnicos y talentos humano para poder esclarecer el hecho y dar con los responsables”, puntualizó.



El pasado 18 de julio, hombres armados y vestidos de policías, sacaron de sus casas a Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix y Albert Snaider Centeno Thomas.



Desde esa fecha los pobladores no del Triunfo de la Cruz no han vuelto a saber nada de sus vecinos, por lo que hicieron un fuerte llamado que escuchó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), quien ordenó al gobierno de Honduras tomar cartas sobre el asunto.

Informe

Por este caso la CIDH dio un plazo hasta el 24 de agosto a las autoridades hondureñas para que detallaran sobre las acciones que se realizan para encontrar a las personas desaparecidas de manera forzosa.



En consecuencia, mediante la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad se envió el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los avances de las investigaciones relacionadas al desaparecimiento de cuatro garífunas.

