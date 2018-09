Velan a Denis Mejía, el niño que fue estrangulado en Choloma

CHOLOMA, HONDURAS.- Los sueños y anhelos que tenía Denis Javier Mejía Montes, el niño de seis años que apareció estrangulado en la colonia 7 de Septiembre de Choloma, Cortés, se acabaron para siempre. En el sector de la López Arellano hay lágrimas y pesar, este martes familiares y amigos permanecen al lado del féretro y se preparan para darle el último adiós al pequeño.

Los restos son velados en la iglesia Filadelfia. El ataúd, ubicado en medio de un pequeño terreno de tierra, sobre una cortina blanca, estuvo rodeado de decenas de dolientes.

Su padre, don Santos Basilio Mejía, todavía se niega a creer que no volverá a abrazar a su vástago menor, sin embargo, asegura estar fortalecido en la fe.

"Ya Dios me dio fortaleza desde que me avisaron que mi hijo estaba perdido... desde ahí sabía que iba buscarlo vivo o muerto. Yo me siento fortalecido por el Señor. En medio de la prueba y la lucha yo le doy gracias a Él", aseguró.

Sospechoso en libertad

En las últimas horas se conoció que Yony Ely Santos Gutiérrez (26), el padrastro de Denis y el principal sospechoso del crimen, fue liberado por las autoridades.

En torno a la decisión, don Santos Basilio Mejía manifestó que "las autoridades saben porqué lo dejaron libre. Lo que sí sé es que no hay otro sospechoso, él debería ser el responsable de la muerte de mi hijo".

También recordó que la nueva pareja de su excompañera de hogar la amenazó diciéndole "que le había dado donde más le dolía".

Las amenazas fueron para ella, pero si con eso (las autoridades) no pueden hacer nada, entonces qué podemos esperar", finalizó.

Las investigaciones en torno al atroz crimen que conmociona a Honduras aún continúan sin respuestas.