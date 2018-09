Padre de niño estrangulado en Choloma: "Yo le dejo las cosas al Señor"

CHOLOMA, HONDURAS.- El padre de Denis Javier Mejía Montes, el niño de seis años que apareció estrangulado en la colonia 7 de Septiembre de Choloma, Cortés, narró la última conversación que tuvo con su pequeño días antes de enterarse de su atroz deceso.

Don Santos Basilio Mejía contó que se comunicó con él y su hijo mayor para decirles que acudieran a la pulpería a sacar comida y después él iría a pagar todos los gastos.

"Hasta hoy -lunes- vi su cuerpecito. Lo último que le dije es que fueran a la pulpería a sacar comida porque yo me fui a Yoro para donde mi mamá".

Don Basilio Mejía ahondó sobre la separación con la madre del menor y el trato que el padrastro le daba a sus dos hijos.

"Él no ha sido una buena persona. Es un mal ciudadano. Se ha encargado de drogarse y andar asaltando. Estando con ella (la madre de Denis Javier), ella me pagó mal con él, así que decidí apartarme y los niños se quedaron con ella", contó.

Además, manifestó que su expareja ya había decidido alejarse de su nuevo novio, sin embargo, dejó el tema de lado y por "eso le provino la muerte" a su niño.

"Ella me había dicho que se iba a ir a la casa de sus papás, pero no lo hizo, lo volvió a aceptar en la casa", dijo.

Finalmente don Basilio Mejía aseguró que confía en la justicia divina. "Dios sabe porqué permite estas cosas y yo le dejo las cosas al Señor".

Sospechoso

Yony Ely Santos Gutiérrez (26), el padrastro del menor, es considerado el principal sospechoso del crimen.



El informe de la Policía Nacional revela que Santos Gutiérrez fue la última persona con la que el menor tuvo contacto el día que desapareció. Horas después su cuerpo sin vida apareció en medio de unos matorrales.