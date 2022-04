La lectura hace del idioma un universo de experiencias

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo”, decía el escritor inglés Joseph Addison. Entonces, si la lectura fuese un hábito inculcado con prontitud y cultivado con el tiempo, tiene sentido pensar que lengua, habla y norma conjugarían con más familiaridad.

Como antesala al Día del Idioma Español, que se conmemora cada 23 de abril, vale la pena rescatar el valor de las historias respecto al sinfín de experiencias que heredan entre quienes las descubren a través de líneas, esas que emanan de los buenos libros.

Por supuesto, las palabras y su significado van más allá de ser hilos conductores.Conversando con el poeta y gestor cultural Salvador Madrid, hay consenso cuando se sugiere que leer es la herramienta pilar para enriquecer el vocabulario.

Sin embargo, “leer es asomarnos a un universo y no una actividad reduccionista de descifrar significados y acumular bodegas de palabras. Estos últimos años jugando a leer con los niños me han enseñado que leer es crear”, introduce.

“Cuando se lee un texto no solo se entiende; se crea, incluso con un poder mayor al de la persona que lo escribió. Leer es un estado generoso que transmigra lo textual y se inserta en la totalidad de la vida. ‘Leer me regresó mi nombre’, ‘Leer me protegió’, ‘Leo para ser feliz’, ‘Supe que era poderosa cuando leí’, ‘Puedo porque leo’, ‘Leer me quitó la humillación’... son algunas de las miles de frases de niñas y niños que escuché de los últimos diez años”, añade.

Porque sí, el idioma es distintivo de identidad y pertenencia, y la lectura es necesaria para aprender a escribirlo, a hablarlo, a utilizarlo apropiadamente. El detalle es también entender que “el sentido cognitivo de la lectura, la serie de procesos lógicos, memorísticos y analíticos que se activan cuando los ojos se deslizan entre las palabras son apenas resortes de un proceso mayor donde te conectas al mundo interior y exterior, a lo conocido y a lo desconocido”, puntualiza el escritor.