Carta abierta a Pablo Zelaya Sierra

Estos artistas no tienen historia, la única historia que tienen es la del billete que se ganaron, a partir de allí no han aportado nada al arte nacional, son simples cazapremios, como usted lo dijo un año antes de que la muerte lo sorprendiera.

Don Pablo, recuerdo que para referirse al estilo de ciertos pintores usted nos enseñó lo siguiente: “En pintura, les agradará el tema, mientras más anecdótico mejor... con un concepto fotográfico del arte, creen que la pintura debe imitar a la naturaleza. Para algunos, el ideal pictórico es conseguir el aspecto superficial de las cosas, los brillos de los objetos metálicos, los rasos, sedas, las cualidades de las cosas. En vez de interesarse por la cualidad de la obra, se afanan por dar ambiente a las figuras, esto es, intentan pintar el aire, olvidando las formas”.

Por decir lo mismo me han insultado, me han dicho de todo, he insistido en este tema y aún no se entiende. Usted sabrá que el arte hondureño es esencialmente figurativo, el problema de fondo es que se han perdido las herramientas técnicas para encarar este arte con calidad, las últimas generaciones, salvo rarísimas excepciones, no saben dibujar ni pintar aunque me duela decírselo, usted no dejó las cosas así pero a este punto hemos llegado, para qué mentirle.

