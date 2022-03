Artículo de Octavio Carvajal: Usurpadores

Cada nuevo (el que esté libre de pecado que lance la primera piedra) ver a un presidente que con todo y prole usurpa todo a su paso. Tuerce de nación que la mayoría de regentes, adrede o no, mete, con descaro total a parientes en Casa Presidencial y en cargos selectos de lo público o en el servicio exterior, ante el silencio y olvido de morales, de hocicos serviles.



¿Cuáles promesas de pureza?

En la llanura muchos -entre “politólogos e intelectuales”- son unos loros usurpando frases célebres de pilares de ética, mesura y humildad probada y no gritada. No obstante, esos castos arteros evocan -por falta de seso- escuelas de Aristóteles -padre de la ciencia política-, de Gandhi y unos “ateos” se atreven a decir que “debemos emular” a la canonizada Madre Teresa de Calcuta (Agnes Gonxha Bojaxhiu).



Lo que no dicen es que nomás les tiran una chamba (saltan de su gruta) pierden su falsa ruta de moral y clavan, además, a sus hijos(as), a su amante (macho o dama) y a su suegra, ya sea alrededor de sus inútiles escritorios para usurpar -fisgoneando- el puesto de otros(as). El hablar es una cosa, el andar y el actuar son otras en una Honduras donde de nada servirá cambiar el color de la bandera a blanco si lo enlodan y agravian usurpadores, “guerrilleros” de tripas.

Estos afanosos(as) protagónicos de pintar sus cursis perfiles son los mismos que saltan en sendos foros televisuales o radiales con animadores casualmente enredados en listas de corrupción o dirán que les están suplantando sus nombres. En una sucia sociedad como la nuestra, llena de egoísmos y prejuicios, el plomo flota y el corcho se hunde y “el delincuente soy yo”.