Nasry Asfura revela qué habló con Daniel Ortega tras ser proclamado presidente electo

Tegucigalpa, Honduras.- Tras haber sido declarado como el ganador de las elecciones presidenciales, Nasry Asfura fue felicitado por varios mandatarios del mundo, entre ellos el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Ortega y su esposa Rosario Murillo enviaron una carta dirigida al político del Partido Nacional, expresando "la cercanía geográfica puede y debe traernos puntos de encuentro en estos caminos que debemos hacer de concordia y avances de nuestra hermandad y del bien común".

Horas más tarde, "Tito", como también se le conoce a Asfura, reveló a la cadena de noticias CNN qué fue lo que dialogó con el gobernante nicaragüense. "Tuve la oportunidad de hablar con ellos (Daniel Ortega y Rosario Murillo). Hablamos del trabajo de la región, de la paz y tranquilidad que debe haber en la región", manifestó. Continuó diciendo "somos países vecinos donde debemos tener la mayor hermandad posible para tener esa paz en la región". El periodista de CNN cuestionó a Asfura sobre su apertura a tener relaciones con Ortega, más no con el presidente venezolano Nicolás Maduro, recordando que los régimenes de ambos líderes han sido muy criticados por su autoritarismo y represión. Sobre esta diferencia, Asfura respondió que Nicaragua "es un país hermano, vecino, y nuestras relaciones son muy distintas a lo que pueda suceder en Venezuela (...) yo creo que hay muchas oportunidades de poder seguir adelante con temas interesantes para que la región tenga estabilidad".