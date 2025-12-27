  1. Inicio
Nasry Asfura revela qué habló con Daniel Ortega tras ser proclamado presidente electo

Nasry Asfura tuvo comunicación con el presidente nicaragüense Daniel Ortega luego de que este lo felicitara por ganar las elecciones, ¿de qué hablaron?

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 11:33
Nasry "Tito" Asfura recibió una carta de parte de Daniel Ortega, quien lo felicitó tras ser declarado como el ganador de la presidencia de Honduras en las elecciones del 30 de noviembre.

 Fotos: El Heraldo | EFE

Tegucigalpa, Honduras.- Tras haber sido declarado como el ganador de las elecciones presidenciales, Nasry Asfura fue felicitado por varios mandatarios del mundo, entre ellos el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Ortega y su esposa Rosario Murillo enviaron una carta dirigida al político del Partido Nacional, expresando "la cercanía geográfica puede y debe traernos puntos de encuentro en estos caminos que debemos hacer de concordia y avances de nuestra hermandad y del bien común".

Horas más tarde, "Tito", como también se le conoce a Asfura, reveló a la cadena de noticias CNN qué fue lo que dialogó con el gobernante nicaragüense.

"Tuve la oportunidad de hablar con ellos (Daniel Ortega y Rosario Murillo). Hablamos del trabajo de la región, de la paz y tranquilidad que debe haber en la región", manifestó.

Continuó diciendo "somos países vecinos donde debemos tener la mayor hermandad posible para tener esa paz en la región".

El periodista de CNN cuestionó a Asfura sobre su apertura a tener relaciones con Ortega, más no con el presidente venezolano Nicolás Maduro, recordando que los régimenes de ambos líderes han sido muy criticados por su autoritarismo y represión.

Sobre esta diferencia, Asfura respondió que Nicaragua "es un país hermano, vecino, y nuestras relaciones son muy distintas a lo que pueda suceder en Venezuela (...) yo creo que hay muchas oportunidades de poder seguir adelante con temas interesantes para que la región tenga estabilidad".

Por otro lado, agregó que ya entabló comunicación con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala.

A su vez, mencionó que está a la espera de comunicarse con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien hasta la fecha no se ha pronunciado sobre la victoria de Asfura. "Creo que en algún momento se va a presentar la oportunidad", dijo.

Cabe recordar que la organización opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) pidió no legitimar al gobierno de Ortega-Murillo y que reconozca que en Nicaragua "no existen condiciones para elecciones libres, justas y competitivas, así como la existencia de presos políticos y una represión sistemática contra la oposición y la sociedad civil".

Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

