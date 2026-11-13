Hija de Juan Ramón Molina: "Permítame velar a mi padre unas horas en mi casa"

Tegucigalpa, Honduras.- Diez años después de fallecer en una cantina de mala muerte en Aculhuaca, un pequeño pueblo indígena en San Salvador, el cadáver del poeta Juan Ramón Molina fue enviado a Tegucigalpa para ser enterrado en el Cementerio General.
De esa forma iba a obtener eternamente la paz que no había tenido en vida.
El Cronista, diario dirigido por Paulino Valladares, publicó en los primeros días de marzo de 1918 las noticias relacionadas con la exhumación realizada en San Salvador y su traslado hasta Honduras.
"Señor Paulino Valladares: Domingo exhumación restos Molina. Efectuarase homenaje". El telegrama, enviado por el escritor Salvador Turcios, apareció en la página 2 de El Cronista el 1 de marzo (las ediciones completas están en la Hemeroteca Digital de www.erandique.com).
El 4 de marzo, El Cronista publicó una pequeña nota fechada el día 3: "Diario de El Salvador consagra una página a memoria del poeta Juan Ramón Molina, cuyos restos serán inhumados hoy para ser trasladados a Tegucigalpa. Apoteosis del poeta insigne revestirá solemnidad".
Por aquel entonces, la primera página de El Cronista estaba repleta de anuncios, entre ellos, los de Banco Atlántida, El Ahorro Hondureño y Banco de Honduras; los viajes en tren de Vaccaro Bros. & Co.; los hoteles Agurcia y Morazán; Papelería de Calderón, y La Económica, fábrica de velas y jabones.
Los capitalinos de 1918 compraban sus medicamentos en Farmacia San Isidro, atendida por el doctor Guillermo Durón; en Botica La Violeta, del doctor Diego Robles, o en la farmacia del doctor Héctor Valenzuela, ubicada en la avenida Cervantes. Victoria era la cerveza de moda.
El viaje del poeta
Martes 5 de marzo de 1918: "Hoy a mediodía llegaron a San Lorenzo los restos del gran poeta. A recibirlos salió esta mañana para dicho puerto una comisión del Comité de Prensa integrada por Luis Andrés Zúniga, Matías Oviedo, Ángel B. Fortín y Guillermo Bustillo Reina".
El féretro iba a estar un par de horas en Pespire, La Venta y Sabanagrande, para que el pueblo le rindiera tributos al poeta que le puso los pelos de punta al mismísimo Rubén Darío.
Se esperaba su llegada a Tegucigalpa a las cinco de la tarde del miércoles.
El programa incluía un velatorio en el Teatro Nacional Manuel Bonilla; además de los discursos, el maestro Manuel de Adalid y Gamero iba a estar a cargo de la música.
Las personas que no deseaban caminar hasta el Manuel Bonilla podían contratar los servicios de Manuel M. Calderón, que ofrecía en alquiler dos Studebaker (el 61 y el 83), "de gran potencia y seguridad, a cualquier hora a la orden de su numerosa clientela".
Con este carro no se sufre —señalaba el anuncio—, no se sufre, porque son, sin disputa alguna, uno de los mejores, manejados por expertos y hábiles chaufferes.
El 6 de marzo, El Cronista, en la página 6, insertó un pequeño texto titulado "Una carta de la hija de Molina". Se trataba de Bertha. Es una de las escasas apariciones públicas de Bertha.
"Tegucigalpa, 6 de marzo de 1818. Sr. Licdo. Don Julián López Pineda. Estimado señor: Expreso por el digno medio de Ud. al Comité de la Prensa Nacional, toda la gratitud que puede caber en el corazón de una hija, a cuyo padre se tributan los honores que ha logrado realizar esa noble agrupación".
Bertha concluye: "A la vez me permito suplicar que el Comité disponga que los restos de mi padre permanezcan en mi casa desde su ingreso a esta capital hasta las nueve de la noche del mismo día. Con toda consideración, soy de Ud., atenta servidora. BERTHA MOLINA".
Aparentemente, la solicitud de Bertha Molina no fue atendida, según una crónica en la página 3 de El Cronista, firmada por Ludovico el viernes 8 de marzo.
"Llegaron a la ciudad capital los despojos gloriosos del bardo y son recibidos con entusiasmo por su pueblo. En el Teatro Nacional han permanecido esos restos queridos. Allí han estado en velación por dos días. Allí la urna ha sido cubierta de simbólicas coronas. Allí se le ha tributado el homenaje más hermoso que puede merecer el que en vida fue un dulce cantor de bellezas", escribió Ludovico.
Después de la misa —prosigue la nota de Ludovico—, será conducido a su última morada, donde una fosa abierta lo espera.
El propio Molina imaginó la ceremonia de su funeral. "En una huesa lúgubre y profunda/en un hoyo siniestro/colocarán, para arrojarle tierra/el imponente féretro./Enterrado seré... La comitiva/´descanse en paz´, diciendo/me dejará, me dejará muy solo/en brazos del misterio".
Y allí permanece nuestro adorado poeta, en el viejo Cementerio General de Comayagüela, apenas recordado por unos pocos, olvidado eternamente por las autoridades, en una tumba que no le hace honor a su grandeza. ¿Será necesario que le pidamos el favor a Bukele?