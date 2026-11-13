Hija de Juan Ramón Molina: "Permítame velar a mi padre unas horas en mi casa"

Tegucigalpa, Honduras.- Diez años después de fallecer en una cantina de mala muerte en Aculhuaca, un pequeño pueblo indígena en San Salvador, el cadáver del poeta Juan Ramón Molina fue enviado a Tegucigalpa para ser enterrado en el Cementerio General. De esa forma iba a obtener eternamente la paz que no había tenido en vida.

El Cronista, diario dirigido por Paulino Valladares, publicó en los primeros días de marzo de 1918 las noticias relacionadas con la exhumación realizada en San Salvador y su traslado hasta Honduras. "Señor Paulino Valladares: Domingo exhumación restos Molina. Efectuarase homenaje". El telegrama, enviado por el escritor Salvador Turcios, apareció en la página 2 de El Cronista el 1 de marzo (las ediciones completas están en la Hemeroteca Digital de www.erandique.com). El 4 de marzo, El Cronista publicó una pequeña nota fechada el día 3: "Diario de El Salvador consagra una página a memoria del poeta Juan Ramón Molina, cuyos restos serán inhumados hoy para ser trasladados a Tegucigalpa. Apoteosis del poeta insigne revestirá solemnidad". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por aquel entonces, la primera página de El Cronista estaba repleta de anuncios, entre ellos, los de Banco Atlántida, El Ahorro Hondureño y Banco de Honduras; los viajes en tren de Vaccaro Bros. & Co.; los hoteles Agurcia y Morazán; Papelería de Calderón, y La Económica, fábrica de velas y jabones. Los capitalinos de 1918 compraban sus medicamentos en Farmacia San Isidro, atendida por el doctor Guillermo Durón; en Botica La Violeta, del doctor Diego Robles, o en la farmacia del doctor Héctor Valenzuela, ubicada en la avenida Cervantes. Victoria era la cerveza de moda.

El viaje del poeta

Martes 5 de marzo de 1918: "Hoy a mediodía llegaron a San Lorenzo los restos del gran poeta. A recibirlos salió esta mañana para dicho puerto una comisión del Comité de Prensa integrada por Luis Andrés Zúniga, Matías Oviedo, Ángel B. Fortín y Guillermo Bustillo Reina". El féretro iba a estar un par de horas en Pespire, La Venta y Sabanagrande, para que el pueblo le rindiera tributos al poeta que le puso los pelos de punta al mismísimo Rubén Darío. Se esperaba su llegada a Tegucigalpa a las cinco de la tarde del miércoles.