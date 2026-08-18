1883, Diario La Paz: el suicidio que hizo llorar a Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Catorce meses antes de volarse la cabeza de un balazo, Manuel Molina Vijil escribió Nieblas del corazón, un poema en el que dejó plasmados los tormentos de su alma. Nadie imaginó, sin embargo, lo que iba a ocurrir aquel viernes 9 de marzo de 1883. ¡Oh, mi amigo! Yo en el fondo del corazón moribundo, por justo temor del mundo, mis sentimientos escondo; yo he luchadopor olvidar mi pasadoy evaporar de mi senolas gotas ¡ay! de venenoque, con fingido placer, mintiendo fe y simpatía ,allí filtraran un díalos labios de una mujer. Adolfo Zúniga aún estaba dormido cuando su esposa lo despertó con un alarido: “¡Manuel Molina Vijil se suicidó!”. Se vistió de inmediato y corrió a casa de su amigo. Esta sería la descripción de lo que encontró al entrar a la habitación en la que agonizaba el poeta: “Una hechicera y encantadora joven de diecinueve años, cuya corona de azahares aún no se había marchitado en su frente de esposa, sublime en su desesperación y en su dolor, daba al cielo sus lamentos y sus quejas; y sus lágrimas, perlas del corazón, rodaban por sus encendidas mejillas, haciéndola más deslumbrantemente bella”. “La anciana madre —agregó—, con la cara rígida como un cadáver y manchada de sangre, con la mirada extraviada, con las ropas tintas también en sangre, y sangre ¡ay! de su hijo idolatrado, recorría loca, muda, sombría, casi terrible, las galerías interiores de la casa, cayendo al fin de rodillas y murmurando una plegaria, como para que no estallara el corazón”. Según el relato de Zúniga, un sacerdote se puso de rodillas a orar por Molina Vijil, mientras que los médicos pronto comprendieron que no había nada que hacer, pues la bala había destrozado el cerebro.

“Y en el fondo de cuadro tan desgarrador, el simpático y estimabilísimo joven Molina Vijil —tenía 29 años—, tendido en su cama como en tranquilo sueño: ninguna contracción, ningún gesto de dolor se notaba en su fisonomía; la cara conservó, aún horas después de la muerte, el aire de jovialidad y de dulzura que formaban el fondo de su carácter; estaba sonriente y como gozoso de dejar la vida”, dijo Zúniga. En otra parte de su narración, Zúniga escribió: “Día de inmenso duelo fue para Tegucigalpa el funesto 9 de marzo. Las oficinas públicas se cerraron, y hasta el Congreso Nacional, no por ostentoso decreto, sino por un sentimiento de pesar tan profundo como unánime, suspendió en ese día sus sesiones. Pocas veces este pueblo, que tiene tantos y tantos superficiales defectos, ha probado cuánto sentimiento, cuánta moralidad, cuánta hidalguía y cuánto amor a lo bello, noble y generoso abriga en su seno”.

Horrible noticia

El diario La Paz, órgano político y literario afín al gobierno de Marco Aurelio Soto, informó del suicidio de Manuel Molina Vijil. “Con profundo pesar anunciamos la muerte del distinguido joven, doctor don Manuel Molina Vijil. En la mañana de ayer, la horrible noticia de que el joven Molina Vijil había puesto término a su vida estremeció a los habitantes de esta capital. El pueblo, en muchedumbre inmensa, corrió desalentado al lugar de la catástrofe para cerciorarse de tan horrible verdad. El cuadro que presentaba la casa mortuoria era aterrador; allí estaban la desolación y el espanto. Un joven agonizando entre un mar de sangre, una madre anciana muriendo de dolor y una joven y bella esposa queriendo, con sus besos y abrazos, infundir nueva vida al que la perdía por segundos, ponían duelo y tristeza en el alma”. ¡Ya el dolor cubre de hielomi enérgica juventud,y aparta de mi laúdlas melodías del cielo!No me alientani esa ilusión que presenta,a través de sus cristales,florestas, grutas, raudales...¡Que en esta desolación,do mueren las ansias mías,más densas son y más fríaslas nieblas del corazón!