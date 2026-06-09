1913: Muerte del fundador del Partido Nacional “golpeó” a Froylán Turcios

Tegucigalpa, Honduras.- A diferencia de otras ocasiones, la multitud que se reunió aquel sábado 22 de marzo de 1913 frente al Palacio de Gobierno de Tegucigalpa no lo hizo para comenzar otra revolución, sino para llorar la muerte del presidente Manuel Bonilla. Adentro, rodeado de familiares y algunos de sus colaboradores —entre ellos, el poeta Froylán Turcios—, con un rostro marcado por una expresión de paz que no siempre tuvo la fortuna de experimentar en vida, se encontraba el cuerpo inerte del fundador del Partido Nacional (1903). Por la tarde, el diario El Nuevo Tiempo, dirigido por el propio Froylán Turcios, comenzó a circular por las calles de la ciudad. En la portada aparecía un retrato de Bonilla, joven, desafiante, con un bigote que recordaba al de Juan Ramón Molina. Bajo el titular de “Muerte del Gral. Bonilla”, Turcios informó que: “A las cuatro de la mañana de ayer murió, después de penosísima enfermedad, nuestro querido jefe y amigo, General Manuel Bonilla, Presidente de la República. En el acto solemne de la inhumación de sus restos, en el recinto de la catedral, expresaremos nuestro profundo dolor por el desaparecimiento del insigne patriota que dio honra y gloria a nuestra Patria”. (La edición completa de El Nuevo Tiempo está disponible en la Hemeroteca Digital de www.erandique.com).

En la nota Duelo Nacional, Turcios relató que “enjambres de hijos del pueblo se apresuraron a rodear el Palacio Presidencial para hacer el duelo a su modo, y para contemplar, por la vez postrera, la faz serena, bañada en los tintes de la eternidad, del que fue Jefe de Nación y bendecido caudillo de cien pueblos”. Hombres y mujeres, por centenares —continuó la nota del autor de El Vampiro y Cuentos del amor y de la muerte—, han derramado lágrimas de pesadumbre ante la tumba del egregio ciudadano; y ese tributo de cariño, derramado sobre su sepulcro, es la demostración más evidente del amor de este pueblo a su esclarecido gobernante.

Muestras de pesar