1939: La banda que falsificaba dinero en las montañas de Santa Bárbara

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El temido esbirro “Guayo” Galeano fue clave para la detención de los criminales; a una simpática enfermera también le dio por falsificar. Clementina Suárez lamentaba la muerte del abuelo de “Toño” Rivera

El tercer hombre a la derecha de la fila de enfrente de la fotografía (número 1) se llamaba Salvador Mendoza. Vivía en la aldea Pueblo Nuevo, jurisdicción de Petoa, Santa Bárbara. ¿Oficio? falsificador de billetes.

Los demás miembros de la banda —aparecen en la imagen con caras de angelitos o de “yo no fui” —, eran: Benjamín Rodríguez (2), Francisco Gómez (3), Eduviges Cruz (4) y Manuel García (5).

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Sigamos con la historia. Allá, en la lejanía de la aldea, los compinches falsificaban papel moneda del Banco de Honduras y del Banco Atlántida. A pesar de sus habilidades, algunas de sus adulteraciones fueron descubiertas y despertaron las sospechas de la Policía.

No se sabe qué llevó a Salvador Mendoza a viajar desde la tranquilidad de Pueblo Nuevo hasta La Lima, zona bananera en la que ni una sola hoja se movía sin la autorización de Eduardo “Guayo” Galeano.

Estoy hablando de 1939, los años de la dictadura de Tiburcio Carías Andino. Para los que no lo saben, el general había dividido el país en regiones bajo la autoridad (con licencia para asesinar, secuestrar, torturar y desterrar) de los comandantes locales.

De todos los comandantes locales, ninguno fue tan temido como “Guayo” Galeano.

El 27 de marzo del año antes mencionado, Galeano envió hasta Tegucigalpa un mensaje a las autoridades centrales de la Policía en el que informaba que había capturado a Salvador Mendoza, a quien le decomisó cierta cantidad de billetes de banco... falsificados.

“Remitido el susodicho Mendoza a esta capital y puesto a la orden del señor Director General de Policía, fue sometido a un hábil y riguroso interrogatorio, dando por resultado que el delincuente aflojó la madeja: pertenecía al grupo de falsificadores ya mencionados, con la residencia también indicada”, relataba la Revista de Policía, número 72 del 30 de abril.

No me quiero imaginar qué significa “hábil y riguroso interrogatorio”, por lo que dejo a la imaginación del lector el suplicio al que fue sometido el falsificador.