Juan Ramón Molina protagoniza primera edición de Erandique Ilustres

Tegucigalpa, Honduras.- Colección Erandique y EL HERALDO presentan la primera edición de Erandique Ilustres con un homenaje al poeta hondureño Juan Ramón Molina, considerado una de las figuras más destacadas de la literatura nacional.

La publicación incluye una biografía del escritor, una selección de sus versos y sonetos más representativos, así como la carta de despedida escrita por Froylán Turcios tras su fallecimiento.