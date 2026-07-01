Juan Ramón Molina protagoniza primera edición de Erandique Ilustres

Tegucigalpa, Honduras.- Colección Erandique y EL HERALDO presentan la primera edición de Erandique Ilustres con un homenaje al poeta hondureño Juan Ramón Molina, considerado una de las figuras más destacadas de la literatura nacional.
La publicación incluye una biografía del escritor, una selección de sus versos y sonetos más representativos, así como la carta de despedida escrita por Froylán Turcios tras su fallecimiento.
Esta edición busca rescatar y difundir el legado de Molina, resaltando su influencia en las letras hondureñas y su vínculo con el modernismo hispanoamericano.
Este contenido forma parte de la iniciativa de Colección Erandique, en alianza con EL HERALDO, que tiene el objetivo de acercar al público a la vida y obra de personajes ilustres de Honduras.
Erandique Ilustres se estará publicando el primer miércoles de cada mes.
Descargue aquí el PDF de la edición dedicada a Juan Ramón Molina