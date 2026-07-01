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Juan Ramón Molina protagoniza primera edición de Erandique Ilustres

Colección Erandique y EL HERALDO se unen para hacer visible y accesible la historia de Honduras a través de personajes de la literatura, el arte, la política y el deporte, entre otros

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 12:00
Juan Ramón Molina protagoniza primera edición de Erandique Ilustres

La vida y obra de Juan Ramón Molina en el primer número de Erandique Ilustres.

 Foto: Colección Erandique

Tegucigalpa, Honduras.- Colección Erandique y EL HERALDO presentan la primera edición de Erandique Ilustres con un homenaje al poeta hondureño Juan Ramón Molina, considerado una de las figuras más destacadas de la literatura nacional.

La publicación incluye una biografía del escritor, una selección de sus versos y sonetos más representativos, así como la carta de despedida escrita por Froylán Turcios tras su fallecimiento.

Erandique Ilustres, una lectura sobre Honduras y sus personajes

Esta edición busca rescatar y difundir el legado de Molina, resaltando su influencia en las letras hondureñas y su vínculo con el modernismo hispanoamericano.

Este contenido forma parte de la iniciativa de Colección Erandique, en alianza con EL HERALDO, que tiene el objetivo de acercar al público a la vida y obra de personajes ilustres de Honduras.

Erandique Ilustres se estará publicando el primer miércoles de cada mes.

Descargue aquí el PDF de la edición dedicada a Juan Ramón Molina

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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