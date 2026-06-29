Erandique Ilustres, una lectura sobre Honduras y sus personajes

Tegucigalpa, Honduras.- “Nuestro objetivo es recuperar la memoria histórica del país", con esta premisa en 2022, José Azcona presentaba su proyecto editorial Colección Erandique, cuatro años después esta propuesta se ha diversificado, siempre guiada por el mismo objetivo. A partir del miércoles 1 de julio y, posteriormente, el primer miércoles de cada mes, Colección Erandique en alianza con EL HERALDO tendrá disponible en www.elheraldo.hn Erandique Ilustres, que reunirá los perfiles de hondureños que dejaron su huella en la historia nacional, y cuyo trabajo en pro de la cultura sigue siendo un punto de referencia, ese al que volvemos una y otra vez para recordar a quienes supieron hacer Patria.

El material será descargable para quienes quieran revisitar a estos personajes y para quienes deseen descubrirlos por primera vez. El editor de esta colección de perfiles es Óscar Flores López, quien nos comenta que Erandique Ilustres busca "la formación de nuevos lectores". Y que la misión de Colección Erandique ha dejado de ser solo la de publicar libros, para expandirse a la de despertar el gusto de la lectura en todas las edades, con colecciones infantiles, clásicos universales adaptados, cómics históricos, perfiles de personajes nacionales y materiales dirigidos a niños y jóvenes. "Uno de los grandes retos de trabajar con el ingeniero Azcona es que siempre queremos más y buscamos realizar nuevos aportes. No nos estamos quietos ni nos conformamos. Colección Erandique es, al día de hoy, la principal editorial de Honduras, con 250 títulos publicados. ¡Y vamos por más!", señaló Flores López. El editor detalla que esta iniciativa editorial está en la búsqueda permanente "de crear nuevos proyectos que ayuden, de alguna manera, a que el hondureño descubra a aquellos grandes hombres y mujeres que dejaron su marca en la historia del país". Nuestro entrevistado está convencido de que solo se puede construir una Honduras mejor "si recuperamos la memoria histórica y fortalecemos la identidad nacional". Durante estos cuatro años, la editorial se ha dedicado a rescatar obras agotadas u olvidadas, además de reeditar libros fundamentales de la historia y la literatura hondureña que permanecían fuera de circulación desde hacía décadas, "los hemos puesto nuevamente al alcance de estudiantes, investigadores y lectores", dice.

Una alianza por la cultura