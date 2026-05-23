Presentan "Comedias, amores y orgías", la obra póstuma de Nora Landa Blanco

Tegucigalpa, Honduras.- Colección Erandique presentó ayer, en el Salón Cultural de Distrito Artemisa, el libro "Comedias, amores y orgías" (Análisis de grandes obras y autores de la literatura universal), obra de la fallecida periodista y escritora hondureña Nora Landa Blanco de Tróchez , considerada una de las voces femeninas más importantes de las letras y el periodismo nacional.

El evento contó con la presencia especial de su hija, la también periodista y escritora Norita Schauer, quien viajó desde Estados Unidos para rendir homenaje a la memoria de su madre y acompañar el lanzamiento de esta nueva edición impulsada por Colección Erandique.

La obra reúne cuarenta y cuatro comentarios y análisis literarios escritos originalmente para el suplemento Día 7 de diario La Tribuna, donde Nora Landa Blanco acercó durante décadas la literatura universal a miles de lectores hondureños.

Hace más de treinta años, aquellos textos publicados semanalmente se convirtieron en una referencia obligada para estudiantes, maestros y amantes de la lectura, al ofrecer resúmenes accesibles sobre clásicos universales y grandes autores de la historia.

Posteriormente, ese material dio origen al libro "Te regalo un resumen", publicado por primera vez en 1994 y que próximamente también será reeditado por Colección Erandique.

Según explica el escritor y editor Óscar Flores López, la idea de rescatar esta obra nació al contactar a Nora Schauer para reeditar "Te regalo un resumen".

Durante esa conversación surgió también el manuscrito de "Libertad tranquila", un libro que Nora Landa Blanco no alcanzó a ver publicado y que finalmente tomó el nombre de "Comedias, amores y orgías", en alusión al espíritu irreverente, crítico y apasionado de la autora.

El libro transita por las obras y personajes de autores fundamentales de la literatura universal como Gabriel García Márquez, Homero, Hemingway, Tolstói, Octavio Paz, Miguel Ángel Asturias, Isabel Allende y Albert Camus, entre muchos otros.

Con un estilo personal, agudo y provocador, Nora Landa Blanco reflexiona sobre temas como el amor, la locura, la vejez, la belleza y las contradicciones humanas, convirtiendo cada análisis en una invitación a descubrir la literatura desde una mirada profundamente libre y original.

Nora Landa Blanco de Tróchez fue la primera mujer graduada en Periodismo que ejerció profesionalmente en Honduras. Estudió en la Universidad de Miami y realizó una especialización en la Universidad de Upsala, Noruega.

En 1957 fundó el periódico El Imparcial y posteriormente trabajó en medios como La Prensa, Canal 7 y La Tribuna.

Su trayectoria fue reconocida con el Premio de Periodismo Paulino Valladares y dejó una huella profunda en varias generaciones de periodistas y lectores hondureños.