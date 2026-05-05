"Metamorfosis", el debut literario del hondureño Jimmy Frech

Tegucigalpa, Honduras.- La idea de escribir un libro que ayudara a otras personas a desarrollar su potencial en distintos campos de la vida fue la motivación que surgió en Jimmy Frech durante sus reuniones de trabajo en Celaque. “Cada miércoles me reunía con mi equipo para entrenarlos en cómo liderar sus áreas. En ese espacio llegué a entender que, para ser el líder que nuestros equipos necesitan, primero tenemos que desarrollarnos a nosotros mismos”, cuenta el joven escritor.

"Sin planearlo —agrega—, las reuniones de los miércoles se convirtieron en un espacio de transformaciones. Cuando vi que mi equipo ya estaba listo, sugerí cancelar las reuniones, pero ellos no quisieron. Eso me reveló el valor del mensaje y supe que ´Metamorfosis´ no podía quedarse solo entre nosotros" Frech asegura que: “No soy el mismo que empezó a escribir este libro, y ahora espero que ´Metamorfosis´ también acompañe a los lectores”. Dividido en cuatro capítulos, "Metamorfosis" (editado por Colección Erandique), guiará al lector de una forma sencilla y comprensible. Uno de los consejos del autor es: “Independientemente de qué área de tu vida querés mejorar, el punto de partida siempre sos vos. Tenés que empezar por mirar hacia adentro porque vos sos el origen de la matriz. Todo lo que construyás debe partir de aquí. Incluso tus impulsos incontrolables y las partes de vos que te retan pueden convertirse en herramientas para tu éxito personal”. Entre otros consejos, Frech pide atender al cuerpo. ¿Por qué? Esta es su respuesta: "Cuidarlo no es solo una cuestión física: cuando el cuerpo encuentra equilibrio, la mente se tranquiliza y se aclara. Habitar el cuerpo con atención es, también, una forma de escucharnos a nosotros mismos". Luego da una serie de tips como el descanso, la alimentación, el manejo del estrés y la actividad física.

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El inicio de la metamorfosis