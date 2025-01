Pelé solo dio saltos de canguro en SPS ¿Y Messi, defraudará?

1

Tegucigalpa, Honduras.- Los aficionados que llenaron el Estadio Morazán de San Pedro Sula se hubieran conformado con un gol como aquel que le hizo a Italia en la final de México 70, cuando se elevó a tal altura que cuando bajó traía pedacitos de nubes enredados entre el cabello. O, ¿por qué no?, uno de chilena.

¡No había nada más bello en el mundo que verlos pedaleando en el aire sobre su bicicleta invisible! Sin embargo, a sus treinta y dos años, después de recibir miles de patadas y con muchos anuncios por filmar, O´Rei Pelé tenía otros planes. Su 1.73 de estatura se iba a presentar al partido, pero su espíritu se iba a quedar descansando en la habitación del hotel Vitanza.

Así que el número 10 que saltó a la cancha aquel domingo 30 de enero de 1972 no era Pelé, sino su fantasma. Santos le ganó 3 a 1 al España (en ese entonces aún no era Real), y aunque Pelé hizo el tercer gol al minuto 60, eso no bastó para enamorar a la hinchada hondureña. Mucho menos a la prensa deportiva.

“Se dedicó a dar saltos de canguritos en lugar de mostrar la calidad de su fútbol, dejando completamente desilusionados a miles de aficionados... No respondió”, señala una de las crónicas de la fecha, que hoy cobran vida gracias a esta alianza El Heraldo-Colección Erandique.