Seis de cada 100 embarazadas han muerto de covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los dolores en su espalda eran cada vez más intensos. El cansancio le quitó todo deseo de seguir haciendo la limpieza de su hogar. En las últimas semanas de embarazo también padeció de gripe, pensó que se le pasaría rápido, pero lejos de menguar fue empeorando.



Roxana López creyó que todos los padecimientos que la agobiaban eran porque estaba próxima a dar a luz a su hija, pero el coronavirus drásticamente cambió los planes de la primeriza y, por ende, los de la familia. Lo que comenzó como supuesto resfriado terminó en una cesárea de emergencia, con oxígeno de alto flujo, posteriormente a intubación y así, seis días después de dar a luz, murió por causa del covid-19.

Este no ha sido el único caso registrado en el país, pues solo en la capital hubo ocho muertes, de acuerdo con informes de la Región Metropolitana de Salud a los que tuvo acceso la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.



El hallazgo de este equipo, con base en números acumulados hasta el pasado 23 de julio, indica que en promedio seis de cada 100 embarazadas infectadas fallecieron de coronavirus en la capital hondureña.



Desde la semana epidemiológica número 1 a la 29 de 2021 (del 3 de enero al 25 de julio), un total de 137 féminas en estado de gestación se contagiaron de covid-19 y ocho de ellas fallecieron por la enfermedad. Esto significa que la tasa de letalidad en las embarazadas es del seis por ciento, una cifra que, para los especialistas entrevistados, es alta por tratarse estrictamente de casos de Tegucigalpa.

Grupo de alto riesgo

Las embarazadas están entre los principales grupos de riesgo ante el SARS-CoV-2; no solo por las complicaciones en caso de contraer la enfermedad, sino porque no pueden ingerir los medicamentos usados con otras personas, ya que podrían afectar al bebé.



La probabilidad de que el covid-19 se agrave es baja porque se trata de mujeres jóvenes, pero, en caso de infectarse, las gestantes tienen más posibilidades que las no embarazadas de entrar en cuidados intensivos, requerir oxígeno de alto flujo o, en el peor de los escenarios, de fallecer, según un estudio del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.



La afirmación del CDC surge luego de estudiar a 400,000 mujeres sintomáticas con covid-19, de las cuales 23,400 estaban embarazadas.



De acuerdo con el estudio, que ocupó a mujeres sintomáticas de 15 a 44 años en Estados Unidos con la enfermedad confirmada por laboratorio entre el 30 de enero y el 3 de octubre de 2020, las embarazadas tenían una probabilidad significativamente mayor de requerir cuidados intensivos que las mujeres sin gestación.



La investigación del CDC detectó que entre más aumentaba la edad, el riesgo crecía con ellas: las embarazadas de 35 a 44 años con covid-19 tenían casi cuatro veces más probabilidades de requerir ventilación y dos veces más probabilidades de morir que las no gestantes del mismo rango.



Para los expertos, el alto riesgo de las embarazadas que están enfermas de coronavirus se debe a los cambios fisiológicos que experimentan durante la gestación.

Alta mortalidad

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) contabiliza que -al menos- 1,000 embarazadas han fallecido por complicaciones del virus en el continente americano en lo que va de la pandemia.



EL HERALDO intentó conseguir cifras de las muertes en embarazadas por covid en Honduras, pero no tuvo respuesta.



A través de una solicitud de información, la Región Metropolitana de Salud informó que en este 2021 ya se registraban ocho casos.



El reporte muestra que los fallecimientos ocurrieron semana tras semana. Por ejemplo, la primera muerte en este año fue en la semana epidemiológica 7 (del 14 al 20 de febrero), mientras que el segundo deceso ocurrió una semana después.



El siguiente reporte muestra que una mujer embarazada murió en la semana 20 (del 16 al 22 de mayo), mientras que del 30 de mayo al 6 de junio ocurrió el cuarto deceso.



Salud también reportó dos casos en la semana 25 (del 20 al 27 de junio), y las muertes más recientes fueron del 5 al 11 de julio (semana 27), cuando dos gestantes perdieron la vida por el mortal covid-19.



En ese sentido, la directora de la OPS, Carissa Etienne, advirtió que, si esto continúa, el progreso en reducción de la mortalidad materna podría desaparecer.



En las embarazadas, los estudios advierten que existe mayor riesgo de que sus recién nacidos necesiten cuidados intensivos tras el parto si contraen la enfermedad.

Luz verde

A finales de marzo pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la aplicación de vacunas a las embarazadas, argumentando que “los anticuerpos de la madre pasan por la placenta y llegan al feto”.



El organismo internacional sugirió cuatro vacunas que podían aplicarse: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, que son las aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).



Particularmente en Honduras, con el inicio de la sexta campaña de vacunación que entró en vigor a principios de este mes, una de las mayores prioridades era inocular a 150,000 embarazadas a nivel nacional con dosis de Pfizer.



Sin embargo, la disposición de este grupo en recibir la primera dosis de la fórmula anticovid no ha sido tan aceptada.



Temor y desinformación son las principales causas por las que las embarazadas no acuden masivamente al proceso de vacunación, según testimonios.



En un recorrido, EL HERALDO Plus verificó que, en efecto, las embarazadas no están llegando a los puntos de vacunación establecidos como se esperaba.



“Me da miedo que pueda afectar al bebé”, reconoció María Mendoza, quien en su cuarto mes de embarazo se rehúsa a recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.



Consciente de que Honduras vive con los peores indicadores del coronavirus y que la enfermedad tiene un comportamiento más agresivo, prefiere abstenerse a la vacunación para evitar cualquier problema que le pueda surgir a su bebé.



“Me vacunaré en el tiempo adecuado porque no quiero poner en riesgo al bebé”, argumentó.



El ginecólogo Daniel Fernández, entre tanto, consideró que el gobierno ha sido “muy prudente” con la información sobre la vacunación a las embarazadas, una de las causas del porqué las gestantes no se vacunan como deberían.

Opinó que es vital que cada embarazada se vacune porque de lo contrario aumentaría el riesgo de complicaciones en caso de contraer la enfermedad que ya mató a más de 8,000 personas en Honduras.

