Hondureños confundidos por falta de información sobre las vacunas anticovid

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La falta de información sobre la vacuna contra covid-19 en Honduras ocasiona dudas en la población, miedo en la aplicación y alimentan los mitos sobre daños a la salud o la muerte.

Un estudio, realizado por medio de una herramienta de Unicef llamado “Información y percepción sobre la vacuna contra covid-19 en Honduras”, evidenció que la población requiere mucha más información.

La gran mayoría de los estudiados acusó que “le gustaría tener más información”, mientras otro buen porcentaje confesó que “no tiene suficiente información” sobre la inmunización. Entre los principales temores de los hondureños está el riesgo a la salud o, en el peor de los casos, que simplemente no funcione, aunque la gran mayoría aceptó que desea vacunarse.

Otro aspecto grave que dejó el estudio es que hay una percepción errónea que la vacuna tiene un valor económico que hay que desembolsar, cuando la realidad es que es gratis.

Estudio

Empleando la herramienta U-Report se recolectaron datos para medir el sentir de la población hondureña entre el 11 de mayo y 14 de junio del 2021. Los resultados evidencian una preocupante desinformación.

Los datos obtenidos surgen de una encuesta a un sector aleatorio de la población, urbana y rural, y con un nivel educativo variado que respondió una serie de interrogantes.

Entre los entrevistados el 61 por ciento eran mujeres y 39 por ciento hombres, todos con domicilio principalmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, con un nivel educativo donde predominó la secundaria completa y una estancia permanente en sus viviendas. En principio la encuesta refleja la confusión entre los entrevistados, pues a pesar de que una gran parte teme a la vacuna o las consecuencias, la mayoría acepta que sí se inocularía.

Sorprendentemente un 15 por ciento de los hondureños entrevistados consideró que las vacunas contra covid-19 no son seguras y pueden causarles daños a la salud, otro 36 por ciento dijo que no sabía, mientras un 49 por ciento confía en las vacunas que existen.

La población pide más información sobre las vacunas, especialmente en redes sociales y medios de comunicación tradicionales, para despejar dudas y no caer en temores. Foto: David Romero/El Heraldo



El nivel de efectividad de la vacuna también fue sometido a discusión, mostrando que seis de cada 10 entrevistados la consideran favorable, mientras el resto mantiene algunas dudas todavía. Otro aspecto importante es que, a pesar que en todo el mundo la vacuna es gratis, en Honduras hay personas que piensan que tienen que pagar por obtenerla; el estudio mostró que dos de cada 10 entrevistados no sabían que podían optar a la inoculación sin dinero.

Muchas de las respuestas anteriores pasan por un tema de desinformación, pues el reporte lo demostró al evidenciar que el 43 por ciento de las personas que evaluó les gustaría tener más información sobre las vacunas anticovid, un 25 por ciento no tiene la información suficiente y apenas un 32 por ciento considera que sí está bien informado.

La mayor preocupación de los hondureños recae en tener problemas de salud, ese temor ha sido infundido por cadenas y campañas en redes sociales que van desde la aplicación de un microchip en el brazo hasta la muerte de las personas dos años después de ser vacunada.

Más información

En la encuesta las personas solicitaron que la información sobre las vacunas fluya con más fuerza en las redes sociales y la televisión para poder estar al tanto de datos confiables de la Secretaría de Salud, que mantiene campañas pero -al parecer- les falta agresividad.

La red social por excelencia en que las personas piden información es Facebook, con un 56 por ciento. Le sigue WhatsApp, con un 35 por ciento, aunque también pidieron más hincapié en los espacios de noticias de los medios de comunicación tradicionales.

En la encuesta de U-Report, 34 por ciento de las personas temen por su salud post vacunación, 35 por ciento temen que no funcione, cuatro por ciento cree que por haber tenido covid-19 ya no la necesita, seis por ciento no confía en la vacuna y un tres por ciento no le preocupa el covid-19. Los hondureños encuestados son conscientes que son los adultos mayores los que deberían ser vacunados en primera instancia junto al personal de salud y enfermos crónicos, dejando al ejército, cuerpos de socorro y mujeres embarazadas en el escalón siguiente.

Un punto a considerar es que pese al mar de dudas que muestran los hondureños, en la encuesta el 83 por ciento considera que es correcto vacunarse contra el virus, cinco por ciento piensa que no y un 12 por ciento contestaron que “no saben”.

Honduras permanece en estado de alerta por la alta cantidad de contagiados de covid-19. Foto: David Romero/El Heraldo



En esa misma línea de desconfianza, pero con resignación, el 66 por ciento consideró que la vacuna lo protegerá contra el covid-19 mientras que 21 por ciento no sabe y el resto definitivamente cree que no.

La contención de la enfermedad también entró en análisis y seis de cada siete hondureños encuestados por U-Report piensa que la vacunación detiene la propagación del virus, tres indicaron radicalmente que “no” y uno dijo que “no sabía”.

Nuevamente el tema de la desconfianza se adjunta a la falta de información que los mismos encuestados acusaron, pues el 85 por ciento dijo que si le recomiendan la vacuna y hay disponibles se la aplicaría mientras, el resto está entre un “no” y un “no sé”.

El hecho de haber tenido covid-19 no le garantiza a una persona no volver a tenerlo y eso se evidencia en que ocho de cada diez entrevistados se inocularían aun y cuando ya hayan padecido la enfermedad, mostrando un poco de responsabilidad.

Otro factor que la gente evidenció es que el 97 por ciento de las personas aboga por que se respeten las medidas de bioseguridad a pesar de haber recibido la inmunización.

A pesar que el gobierno falló en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna por falta de inmunizantes, las personas destacaron en la encuesta que estarían muy pendientes de su segundo componente para estar totalmente inmunizados.

Las personas además solicitaron que se les informe sobre la vacuna en la calle y en los establecimientos de salud para poder salir de la desinformación que los mantiene con severas dudas de un mecanismo que se está usando en todo el mundo.

Las vacunas previenen en un alto porcentaje las hospitalizaciones por el virus. Foto: David Romero/El Heraldo



