¿Por qué no sirve el Hospital movil para atender pacientes covid-19?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Hospital Móvil de Tegucigalpa ya no recibirá a pacientes afectados por covid-19. Esa fue la decisión que tomaron las autoridades del Hospital Escuela, quienes administran ese hospital modular.

Ahora se usará para atender cirugías de ortopedia y otras patologías ambulatorias, así lo confirmó el director del HE, Osmin Tovar, quien manifestó que el hospital modular servirá para disminuir la mora quirúrgica.

¿Por que no sirve para covid-19?

Hace un año fueron comprados siete hospitales móviles por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) para ayudar a descongestionar los hospitales públicos.



Sin embargo, un año después solo el de San Pedro Sula funciona y el de la capital operaba a medias, hasta que se tomó la decisión de no usarlo para atender casos de la enfermedad viral.



Por esa razón se ampliaron 24 cupos más en el tercer piso del Hospital Escuela.

Tovar dijo que en el hospital móvil solo tenían 12 cupos para estos pacientes.



Este tipo de hospitales no es útil para atender covid-19 porque no hay la suficiente ventilación y se convierte en una trampa mortal para el personal de salud y para los mismos pacientes, ya que la carga viral es ser mayor



Tampoco existe la adecuada distancia fisica entre camas.



Asimismo, no tienen las condiciones adecuadas para atender pacientes en cuidados intensivos.

Pese a la inversión millonaria hecha en estos centros modulares, en un año no han sido una respuesta a la pandemia.