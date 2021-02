Francis Contreras: "Se tendrá mayor celeridad para adquirir vacuna anticovid"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la reforma hecha a la Ley de Vacuna Gratuita Todos contra el Covid-19, la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) jugará un papel clave en la aprobación de emergencia de las vacunas disponibles contra el covid. El comisionado de la institución, Francis Contreras, conversó con EL HERALDO. A continuación lo que dijo el funcionario.

¿Cómo ve la reforma hecha a la ley que permite comprar vacunas de forma directa?

Permite que la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social adquieran de manera bilateral con el fabricante. Al hacer eso es una ventaja ya que se gana en tiempo, pues se elimina el intermediario, se elimina el tiempo de la transacción, la espera y el costo que tiene el intermediario. Se tendrá mayor celeridad en la adquisición del producto para poder inmunizar a la población, lo vemos de manera positiva.

¿Cuál será el papel de Arsa en el proceso?

Arsa no se involucra en el proceso de adquisición, en la compra, no es quien decide, no maneja presupuesto ni tiene la decisión a quien comprarle.

Lo que la Arsa hace, como otras agencias reguladoras en el mundo, es autorizar el uso de la vacuna contra el covid-19.

Una vez autorizado el uso de la vacuna, el papel de Arsa es verificar cada lote de vacuna que vaya ingresando al país, se verifica el lote, la autenticidad y la calidad con la que ha sido elaborada esta vacuna. Es un procedimiento que hemos venido realizando durante varios años con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que son quienes aplican las dosis.

Nosotros verificamos en el punto de ingreso el certificado de cada lote de vacunas, así como el cumplimiento de la cadena de frío.

“Es un paso importante para que se acorte el tiempo de que nuestro país tenga una vacuna eficaz” Francis Contreras

¿Qué tipo de vacunas aprobará la Arsa para que lleguen al país?

Nosotros reconocemos la autorización que da otro ente regulador y llamados de estricta vigilancia, que no solo es la FDA, sino como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), nosotros reconoceremos según la agencia de estricta vigilancia que la haya aprobado, esto para aumentar las posibilidades y no solo depender de una sola organización internacional.

¿Una vez que lleguen las dosis al país qué proceso se seguirá?

En el punto de ingreso ya tenemos todo el personal, junto con el PAI, para la liberación pronta y expedita de los lotes de vacunas que eventualmente lleguen, no vamos a tener una vacuna esperando horas en los puntos de ingreso, tenemos que garantizar que no se rompa la cadena de frío.

