Keyla Martínez fue ingresada fallecida, según registro del hospital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los galenos que atendieron a la estudiante de último año de enfermería, Keyla Martínez, confirmaron que la hondureña fue ingresada sin vida al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, según el libro de registro del centro asistencial. El reporte fue difundido en redes sociales.



El documento muestra las firmas de los médicos que estaban de guardia esa noche en la emergencia y en el centro de triaje.

Esto dice el reporte:

"2:55 am / 7-2-2021 A esta hora se recibe pte (paciente) en sala de emergencia traída por la policía. Pte con nombre Keyla Patricia Martínez Rodríguez con NI (número de identidad) 1006-1994-00205 la cual ingresó al hospital fallecida, se contrata s/v (signos vitales) ausentes.



Se les explicó a los miembros de la policía que la pte se encuentra fallecida, el policía responsable con nombre Yorman Anael Ventura con NI: 0309-95-00024, con NT 97636489, ellos toman datos de médico general de guardia Dra. Zúniga y Lic de Triaje Daniela Ayes. Pte se traslado a la morgue y se llamó a la fiscalía.



Para constancia del hecho se realiza este reporte. Firma de testigos. Daniela Ayes, Dra. Zúnifa. Lic Ramos".



La Policía aduce que se trató de un suicidio, versión que está en tela de juicio debido a la manera en que falleció, según sus familiares.

Devastados

Por su parte, Nancy, hermana de Keyla, afirma que mataron a su pariente en la celda policial.



"A ese Alvarenga (policía asignado a la posta policial) le digo que es un sinvergüenza, un maldito que está encubriendo a los asesinos de mi hermana, porque se puso nervioso cuando le dije que los iba a denunciar", manifestó.



La devastada joven contó que fue Alvarenga quien le dio la noticia de la muerte de Keyla: "Él me dijo que a mi hermana la habían llevado al hospital con vida, que le hicieron los primeros auxilios y según averigüé con conocidos del hospital, ella llegó muerta".

"A mi hermana no la dejaron hacer la llamada que por derecho tiene, no me avisaron a mí del intento de suicidio. Dicen que la encontraron intentando quitarse la vida y si la arrestaron junto a un médico porque no lo llamaron para que hiciera algo", reprochó.



"Mataron a mi hermana y la van a pagar muy caro; asesinos, malditos", pronunció Nancy.