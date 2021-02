Hermana de Keyla Martínez: "Yo sé que me la mataron y haré justicia"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Nancy, hermana de Keyla Martínez, la estudiante de enfermería que fue hallada muerta en una celda policial en La Esperanza, Intibucá, asegura que mataron a su pariente en la posta policial.



"Es tan duro tener que estar hablando de mi hermana y que ella ya no esté, me la quitaron", lamentó entre lágrimas Nancy durante una entrevista con HCH.

Además, denunció que un agente de apellido Alvarenga sabe todo lo que pasó, pero no lo quiere decir: "A ese Alvarenga le digo que es un sinvergüenza, un maldito que está encubriendo a los asesinos de mi hermana, porque se puso nervioso cuando le dije que los iba a denunciar".



La devastada joven contó que fue Alvarenga quien le dio la noticia de la muerte de Keyla: "Él me dijo que a mi hermana la habían llevado al hospital con vida, que le hicieron los primeros auxilios y según averigüé con conocidos del hospital, ella llegó muerta".

"A mi hermana no la dejaron hacer la llamada que por derecho tiene, no me avisaron a mí del intento de suicidio. Dicen que la encontraron intentando quitarse la vida y si la arrestaron junto a un médico porque no lo llamaron para que hiciera algo", cuestionó.



"Mataron a mi hermana y la van a pagar muy caro; asesinos, malditos", lanzó Nancy.



El cadáver de Keyla se encuentra en la morgue capitalina, y según Nancy, será hasta el martes que llegue su madre de España que retirarán el cadáver de la joven para trasladarlo a La Esperanza, Intibucá.

