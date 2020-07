Aduanas asegura estar dispuesta a trabajar con el Ministerio Público

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.-Luego de que el Ministerio Público denunciara que la Administración Aduanera de Honduras estaba impidiendo la inspección de los contenedores en los que vienen los dos hospitales móviles, el ente respondió asegurando que están brindando su apoyo.



"Aduanas Honduras está dispuesta a realizar la inspección junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Ministerio Público (MP), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a fin de garantizar la transparencia y la ideonidad del proceso de investigación", dice parte del comunicado que dieron a conocer la noche del viernes.

Sin embargo, informaron que hasta que Invest-H no les entregue la documentación soporte, no se iniciará el proceso aduanero.



De acuerdo con el "Art. 321 del Reglamento del Código Aduanero Unidforme Centroaméricano (RECAUCA): factura comercial, conocimiento de embarque, permisos no arancelarios, documento de exoneración de la franquicia conocida como dispensa".



Aduanas, explicó que hasta que Invest-H entregue la documentación y se lleve a cabo el desembarque de los 78 contenedores no se realizará el proceso de inspección.

Personal podría ser requerido por obstrucción

La noche del viernes el Ministerio Público denunció que Aduanas estaba impidiendo la inspección de los contenedores y advirtió que los funcionarios de Aduanas podrían ser requeridos por obstrucción de la justicia.



Se conoció queInvest-H trasladará la documentación que solicita Aduanas hasta el miércoles 15 de julio.

"El pueblo hondureño debe saber qué viene en esos contenedores. Allí van estar el tiempo que sea necesario los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y los fiscales", afirmó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.



Un equipo de fiscales anticorrupción y de la ATIC se mantienen en Puerto Cortés a fin de inspeccionar los 78 contenedores provenientes de Turquía que traen dos hospitales móviles comprados por Invest-H y por la que se ha abierto una mega investigación por una serie de irregularidades en su adquisición. "La inspección no se ha llevado a cabo", señaló Jorge Galindo, vocero de la ATIC.

