Aduanas impide al Ministerio Público inspeccionar contenedores de los hospitales móviles

Los contenedores llegaron al país en horas de la mañana y aún no se sabe qué hay en su interior.

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP) denunció este viernes que la Administración Aduanera de Honduras está impidiendo la inspección de los contenedores en los que vienen los dos hospitales móviles.



"El Ministerio Público ha determinado que estos contenedores no van a salir de la Portuaria hasta no ser inspeccionados", señaló Yuri Mora, portavoz de esa institución.



En las últimas horas, Aduanas remitió un documento a la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública en la que le explica que la inspección se llevará a cabo una vez que Invest-H cumpla con la presentación de los documentos originales de las facturas comerciales, conocimiento de embarque, permisos no arancelarios y documentos de exoneración de la franquicia conocida como dispensa.

Se conoció que Invest-H trasladará toda esta documentación hasta el miércoles 15 de julio. No obstante, el organismo de investigación advirtió que los funcionarios de Aduanas podrían ser requeridos por obstrucción de la justicia.

"El pueblo hondureño debe saber qué viene en esos contenedores. Allí van estar el tiempo que sea necesario los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y los fiscales", afirmó Mora.

Un equipo de fiscales anticorrupción y de la ATIC se mantienen en Puerto Cortés a fin de inspeccionar los 78 contenedores provenientes de Turquía que traen dos hospitales móviles comprados por Invest-H y por la que se ha abierto una mega investigación por una serie de irregularidades en su adquisición. "La inspección no se ha llevado a cabo", señaló Jorge Galindo, vocero de la ATIC.



"El personal de Fetccop y la ATIC verificarán exhaustivamente que el contenido de cada uno coincida con manifiestos de carga y lo reportado por Invest-H, como parte del caso hospitales móviles", informó más temprano el Ministerio Público.

#MP analiza acciones legales contra autoridades portuarias que están obstaculizando trabajo investigativo de la #FETCCOP y la #ATIC en torno al desarrollo de la inspección de los 78 contenedores contentivos de dos de los siete hospitales móviles adquiridos por INVEST-H en Turquía pic.twitter.com/agKvrWGoyB — Ministerio Público (@MP_Honduras) July 11, 2020

Oscura compra

La llegada de los hospitales móviles genera incertidumbre porque nadie sabe con exactitud el inventario a bordo del buque con bandera de los Países Bajos que zarpó del puerto de Derince en Liman, Turquía, desde el mes anterior debido a que Honduras firmó un acuerdo de confidencialidad con el cual no podía recibir fotos y videos de la fabricación.



No obstante, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) tuvo la posibilidad por una cláusula en el contrato de compra con HospitalesMoviles.com de supervisar de manera presencial el avance de los dos hospitales en la fabrica de Turquía, pero nadie movió un dedo para constatar el avance de los hospitales pese a la millonaria inversión.

Esta información la comprobó EL HERALDO en un intercambio de correos con Invest-H donde expresaron que “en atención a su solicitud se le informa que no hubo preinspección en Turquía antes del envío de los dos hospitales de 91 camas”.

Además, EL HERALDO expuso que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) aprobó más de 66 millones de lempiras, destinados a la construcción de la obra y la supervisión. En total Invest-H firmó 14 diferentes contratos con nueve diferentes empresas constructoras y supervisoras para poder echar a andar la maquinaria que prepara todos los espacios.



Los hospitales móviles estarán distribuidos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Danlí, Choluteca, Juticalpa, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.



A nivel de detalle, los planteles más caros son los de Tegucigalpa y San Pedro Sula.